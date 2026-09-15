Страшные взрывы и массовые попадания в дома и инфраструктуру: оккупанты совершили ночь ада для целой области

В ночь на 15 сентября российские войска совершили массированную атаку на Одесскую область. Под ударом оказалась гражданская инфраструктура региона – повреждения зафиксированы в жилом секторе, на логистических объектах, а также на портовой и транспортной инфраструктуре. О последствиях обстрела сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Фото: из открытых источников

По предварительным данным, в результате российской атаки повреждены крыши, фасады и окна частных жилых домов. Разрушения также подверглись десяткам гаражей и автомобилям местных жителей. Несмотря на масштаб удара, информации о погибших или пострадавших нет.

На местах попадания и падения обломков работают спасатели и профильные службы. Специалисты ликвидируют последствия атаки, обследуют поврежденные объекты и документируют нанесенные разрушения.

Удар по Одесщине стал частью масштабной ночной атаки РФ по Украине. По предоставленным данным, российские войска применили 200 ударных беспилотников разных типов, запускаемых с территории России и временно оккупированных украинских территорий.

По состоянию на 08:00 силы обороны обезвредили 187 вражеских БПЛА. В то же время были зафиксированы попадания на семи локациях, а еще в трех местах упали обломки сбитых дронов.

Этой же ночью под российским ударом оказался и Киев. В столице сообщалось о шести пострадавших. Последствия атаки были зафиксированы, в частности, в Голосеевском и Соломенском районах. Таким образом, российские войска снова атаковали сразу несколько регионов Украины, применив значительное количество ударных дронов.

Портал "Комментарии" уже писал , что заявление президента США Дональда Трампа о якобы достигнутой договоренности между Украиной и Россией о взаимном отказе от ударов по энергетической инфраструктуре пока не стоит воспринимать как подтверждение реального перемирия. Отсутствие конкретных деталей и согласованного механизма выполнения договоренностей оставляет риск повторения предыдущего неудачного сценария.