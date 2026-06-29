Страшная бомбардировка областного центра: раскрыты шокирующие данные о жертвах и раненых

Запорожье продолжает ликвидировать последствия очередной массированной атаки российских войск. Накануне оккупанты сбросили на город три управляемых авиабомба, попавших в жилой район. В результате ударов погибли два человека, еще 16 человек получили ранения, среди них — двое детей.

Фото: из открытых источников

Спасатели работали на местах попаданий на протяжении всего дня, разбирая завалы разрушенных построек в поисках людей. К сожалению, под обломками были обнаружены тела двух погибших. Одновременно коммунальные службы и волонтеры помогают местным жителям расчищать территорию и спасать уцелевшее после взрывов имущество.

Несмотря на ночную атаку, российские войска не прекратили обстрелы. Уже после полуночи Запорожье снова оказалось под ударом управляемых авиабомб. Один из боеприпасов попал в частный сектор города, в результате чего еще трое гражданских получили ранения и нуждались в медицинской помощи.

По словам журналистов, на месте одного из ударов жилой дом был полностью уничтожен. Среди руин его жители пытались отыскать хотя бы часть своих вещей, чудом оставшихся невредимыми.

Местные жители рассказывают, что люди собственноручно перебирали обломки в надежде найти личные вещи или информацию о своих родных. Поисково-спасательная операция продолжалась много часов, однако завершилась трагически.

Одна из жительниц района Любовь Викторовна вспоминает своих соседей, которые могли находиться в доме при взрыве.

"Бабушка там была Мария и Оля. Ну, я не знаю... К ней часто приходила дочь с молодым человеком, даже дети — слышно было их. Но я не знаю теперь, живы ли они", — рассказала женщина.

На местах ударов продолжают работать экстренные службы, правоохранители документируют последствия атаки, а пострадавшим оказывают необходимую помощь.

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