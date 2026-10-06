«Странное направление»: захватчики срочно перебрасывают колонну военных машин в сторону Новоазовска

Российские оккупационные силы демонстрируют неожиданное изменение логистических маршрутов на захваченных территориях Донецкой области. О фиксации нетипичного перемещения техники сообщил руководитель Центра изучения оккупации и экс-советник легитимного городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. По его информации, очередная военная колонна врага выдвинулась в направлении, которое вызывает вопросы у военных аналитиков.

Массовое перебрасывание военной техники оккупантов

Эксперт подчеркнул, что движение захватчиков происходит в реальном времени.

"Прямо сейчас колонна русских из 7 грузовиков понеслась в сторону Новоазовска", — проинформировал глава Центра изучения оккупации.

Андрющенко особо отметил, что этот маршрут существенно отличается от привычных путей поставок передовых подразделений РФ. Обычно тяжелая техника и живая сила оккупантов направляются ближе к линии боевого столкновения, тогда как движение в тыловую зону Приазовья пока выглядит нестандартно.

Аналитик не стал скрывать своего изумления относительно конечной точки назначения этого вражеского подразделения.

"Странное направление", — резюмировал Петр Андрющенко, намекая на возможные скрытые перегруппировки или смену приоритетов в обеспечении подразделений врага.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что недавно участники сопротивления на оккупированных территориях фиксировали массовую переброску техники на Запорожское направление. В начале октября российские оккупационные войска трое суток наращивали интенсивность опрокидывания дополнительных резервов и боеприпасов с территории РФ на линию фронта в Запорожской области. Основной транзитный поток захватчиков фиксируется по маршруту Мариуполь — Бердянск, откуда вражеские силы направляют непосредственно на Ореховское и Степногорское направления.