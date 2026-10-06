logo

BTC/USD

85322

ETH/USD

2697.33

USD/UAH

45.06

EUR/UAH

50.48

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией «Странное направление»: захватчики срочно перебрасывают колонну военных машин в сторону Новоазовска
commentss НОВОСТИ Все новости

«Странное направление»: захватчики срочно перебрасывают колонну военных машин в сторону Новоазовска

Активизация врага в Мариупольском районе: в сопротивлении сообщили о срочном движении техники РФ

6 октября 2026, 08:38
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Российские оккупационные силы демонстрируют неожиданное изменение логистических маршрутов на захваченных территориях Донецкой области. О фиксации нетипичного перемещения техники сообщил руководитель Центра изучения оккупации и экс-советник легитимного городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. По его информации, очередная военная колонна врага выдвинулась в направлении, которое вызывает вопросы у военных аналитиков.

«Странное направление»: захватчики срочно перебрасывают колонну военных машин в сторону Новоазовска

Массовое перебрасывание военной техники оккупантов

Эксперт подчеркнул, что движение захватчиков происходит в реальном времени.

"Прямо сейчас колонна русских из 7 грузовиков понеслась в сторону Новоазовска", — проинформировал глава Центра изучения оккупации.

Андрющенко особо отметил, что этот маршрут существенно отличается от привычных путей поставок передовых подразделений РФ. Обычно тяжелая техника и живая сила оккупантов направляются ближе к линии боевого столкновения, тогда как движение в тыловую зону Приазовья пока выглядит нестандартно.

Аналитик не стал скрывать своего изумления относительно конечной точки назначения этого вражеского подразделения.

"Странное направление", — резюмировал Петр Андрющенко, намекая на возможные скрытые перегруппировки или смену приоритетов в обеспечении подразделений врага.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что недавно участники сопротивления на оккупированных территориях фиксировали массовую переброску техники на Запорожское направление. В начале октября российские оккупационные войска трое суток наращивали интенсивность опрокидывания дополнительных резервов и боеприпасов с территории РФ на линию фронта в Запорожской области. Основной транзитный поток захватчиков фиксируется по маршруту Мариуполь — Бердянск, откуда вражеские силы направляют непосредственно на Ореховское и Степногорское направления.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости