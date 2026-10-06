Страна-партнер РФ начала инициировать прекращение боевых действий в Украине: детали

Индия постепенно переходит от осторожных призывов к миру к более непосредственному участию в обсуждении возможных путей прекращения войны России против Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар, пишет Bloomberg.

Путин и Моди. Фото: из открытых источников

По словам дипломата, в последние месяцы Нью-Дели стал "несколько более вовлеченным" в ситуацию. Индийская сторона поддерживает контакты одновременно с Москвой и Киевом и пытается обсуждать конкретные вопросы, способные снизить риски, связанные с войной.

Одной из первых тем стала безопасность судоходства в Черном море. Поводом для более активных действий Индии стали атаки в июле, в результате которых погибли и получили ранения индийские моряки. После этого Нью-Дели поднял вопрос безопасности перед представителями обеих сторон.

Однако переговорная повестка впоследствии расширилась. Как рассказал Джайшанкар, стороны обсуждали возможность содействия экспорту зерна через Черное море, а затем затронули вопросы энергетических поставок и потенциального отказа от взаимных ударов.

Индийский министр при этом не стал создавать впечатление, что дипломатические усилия уже привели к конкретному соглашению. По его словам, Нью-Дели продолжает работать с обеими сторонами, однако уверенности в достижении договоренностей пока нет.

Активизация Индии особенно заметна на фоне ее традиционно осторожной позиции по войне. Нью-Дели сохраняет тесные отношения с Москвой, не присоединяется к критике Кремля и воздерживается при голосованиях в ООН по ряду резолюций, осуждающих российскую агрессию.

Тем не менее теперь индийская дипломатия, судя по словам Джайшанкара, пытается обсуждать не только необходимость мира в целом, но и практические вопросы, способные снизить последствия боевых действий. Насколько далеко готов зайти Нью-Дели в этой роли, пока остается открытым вопросом.

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