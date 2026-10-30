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Страна ЕС жестко обратилась в США из-за зверств Путина в Украине: какое требование озвучено

В Финляндии подчеркивают необходимость усиления давления на российскую военную машину и дальнейшую поддержку Украины, в частности укрепление ее противовоздушной обороны.

30 октября 2026, 09:40
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Клименко Елена

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен провела переговоры с государственным секретарем США Марко Рубио. Стороны обсудили войну России против Украины, а также подписали ряд документов о сотрудничестве в сфере ресурсов и технологий. Об этом глава финского МИД сообщила в социальной сети X.

Страна ЕС жестко обратилась в США из-за зверств Путина в Украине: какое требование озвучено

Фото: из открытых источников

Соглашение было подписано 29 октября в Вашингтоне. Марко Рубио и Элина Валтонен заключили рамочное соглашение по критически важным минералам, а также документ о технологическом процветании.

По словам Валтонен, отношения между Финляндией и США остаются тесными, а экономические связи между странами в последние годы существенно укрепились. Особое внимание стороны уделяют сотрудничеству в промышленности, телекоммуникациях, космической и квантовой отраслях, искусственном интеллекте и других направлениях цифровой индустрии.  

Во время встречи с Марко Рубио Элина Валтонен также подняла вопрос российской войны против Украины. Она подчеркнула, что международное сообщество должно усиливать давление на Москву и продолжать помогать Киеву, в том числе в защите от воздушных атак.

"Позиция Финляндии четкая: необходимо усиливать давление на военную машину России и поддерживать Украину, в частности, ее противовоздушную оборону, чтобы защищать жизнь мирных жителей", — заявила министер.

Портал "Комментарии" уже писал, что вечером 29 октября российские войска атаковали Киев баллистическими ракетами. Воздушная тревога была объявлена в столице и ряде областей Украины из-за угрозы ракетного удара. Впоследствии киевляне услышали взрывы. В результате атаки погиб, также зафиксированы разрушения и пожары в нескольких районах города. О последствиях сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.



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