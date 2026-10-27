"Старый КГБист прозрел": озвучено жесткое заявление о замысле Путина в Европе

Кремль пытается использовать контакты с европейскими лидерами, чтобы усилить давление на Украину и добиться уступок Западу. Такое мнение высказал руководитель организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук, комментируя разговоры президента Финляндии Александра Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гар Стере с российским диктатором Владимиром Путиным.

Фото: из открытых источников

По словам эксперта, ранее Москва пыталась добиться от президента США Дональда Трампа давления на Киев, чтобы вынудить Украину согласиться на невыгодные условия завершения войны. Теперь старый КГБист прозрел и пытается реализовать свои намерения через Европу , привлекая европейских лидеров к контактам с Москвой.

Рыбачук считает, что Россия стремится расширить повестку переговоров, в частности поднимая вопросы безопасности и границ НАТО по состоянию на 1997 год. В то же время, Европа не готова отменять санкции против Москвы без реальных результатов в сфере безопасности.

"Так они надеются, что Украина и ЕС со временем сломаются и фактически пойдут на условия, которые предлагает Путин. При этом Трамп фактически поддержал требования Путина", — заявил Рыбачук.

По мнению эксперта, Москва делает ставку на усталость Украины и ее партнеров от продолжительного противостояния. В Кремле могут рассчитывать, что со временем западные страны лишатся готовности поддерживать Киев и согласятся на уступки, которых требует российское руководство.

Портал "Комментарии" уже писал , что европейские министры обороны и представители Евросоюза предупредили о сложной зиме для Украины и отсутствии реальных признаков того, что Россия готова прекратить войну. Несмотря на активизацию дипломатических контактов, действия Кремля не свидетельствуют о намерении достичь мира.