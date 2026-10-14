Starlink начал подводить украинские дроны на фронте: военные рассказали к чему это уже привело

Украинские военные зафиксировали последствия ограничения скорости передачи данных Starlink для беспилотников, применяемых на фронте. Проблемы возникли ночью 14 октября на Гуляйпольском направлении, где подразделения 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск столкнулись с перебоями связи. Об этом сообщила пресс-служба корпуса, передает РБК-Украина.

Starlink на фронте. Фото: из открытых источников

По данным военных, ограничения затронули спутниковую связь, которую использовали для управления дронами во время полета. Ранее применявшийся военный пакет Starshield не имел подобных ограничений скорости передачи данных.

В 7-м корпусе рассказали, что во время полетов беспилотников связь могла пропадать на 10–20 секунд при скорости аппарата около 110–120 км/ч. При этом дроны продолжали движение, но потеря соединения осложняла управление и создавала дополнительные риски выполнения задач.

Особенно серьезной проблема может оказаться для скоростных беспилотников. Аппаратам типа Middle Strike необходимо набирать высокую скорость уже на начальном этапе полета. Если соединение остается нестабильным, запуск таких дронов и их дальнейшее применение могут оказаться под угрозой.

По словам представителей корпуса, снижение скорости полета также повышает уязвимость беспилотников перед российскими средствами противодействия. В условиях активного применения дронов на линии фронта даже кратковременные сбои связи способны повлиять на результат операции.

Последствия уже отразились на работе украинских подразделений. С начала суток 14 октября одному из подразделений беспилотных систем, действующему в полосе ответственности 7-го корпуса, пришлось отменить часть миссий из-за проблем со связью.

При этом военные пока не приводят данных о количестве отмененных вылетов и масштабе влияния ограничений на все беспилотные подразделения. Однако ситуация показывает, насколько зависимыми современные боевые дроны могут быть от устойчивости спутникового соединения.

Главный вопрос теперь – удастся ли восстановить стабильное управление беспилотниками без потери темпа операций на Гуляйпольском направлении.

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