Starlink может стать слабым звеном обороны Украины: историк напомнил Западу о роковой ошибке союзников

Зависимость Украины от спутниковой связи Starlink вновь оказалась в центре внимания после перебоев с доступом к системе на фоне публичных разногласий вокруг Дональда Трампа и Илона Маска. Историк и военный эксперт Питер Каддик-Адамс в колонке для The Telegraph считает эту ситуацию предупреждением для стран, которые полагаются на критически важные оборонные технологии иностранных поставщиков.

Starlink на фронте. Фото: из открытых источников

По данным автора, украинские военные использовали военные коммуникационные возможности спутниковых систем для координации действий, обнаружения угроз и проведения операций. При этом обстоятельства ограничений и ответственность за них трактовались сторонами по-разному: Маск обвинял Белый дом, а источники издания утверждали, что инициатива исходила от самого предпринимателя.

Каддик-Адамс проводит параллель с Арденнской операцией декабря 1944 года, когда немецкие войска неожиданно атаковали союзников на Западном фронте. Наступление привело к тяжелым потерям и серьезной дезорганизации американских и британских сил.

После этого командование союзников разбиралось, почему разведка не смогла своевременно оценить угрозу. Одной из проблем стала чрезмерная опора на данные британского центра дешифровки в Блетчли-Парке. Хотя его специалисты взламывали немецкие шифры "Энигма", при смене кодов возникали задержки, а огромный поток информации затруднял выделение наиболее важных сигналов.

По мнению историка, союзники допустили опасную ошибку: отсутствие прямых доказательств наступления приняли за отсутствие самой угрозы. Дополнительные признаки – перемещения немецких войск, радиоперехваты и показания пленных – не получили должного внимания.

Сегодня аналогичный риск, считает Каддик-Адамс, возникает из-за зависимости западных армий от ограниченного числа технологических решений. Если доступ к ключевой системе связи может измениться по решению частной компании, это создает уязвимость для операций на поле боя.

Европейские страны уже ищут альтернативы: в ЕС заявили о планах расширять собственные спутниковые коммуникационные возможности, в том числе в Арктике. Однако развитие независимой инфраструктуры требует значительных расходов. По оценке автора, откладывать такие инвестиции опасно: противник может воспользоваться технологической зависимостью именно тогда, когда времени на замену системы уже не останется.

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