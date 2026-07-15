Недавно сеть всколыхнула новость о тайном разговоре президента Украины Владимира Зеленского с послом Украины в Великобритании и бывшим главкомом ВСУ Валерием Залужным по поводу планов последнего баллотироваться на предстоящих выборах главы государства. Известно, что у Залужного достаточно высокий рейтинг среди украинцев и считается авторитетным военным и дипломатом в мире. Однако действительно ли потенциальное участие Валерия Залужного в выборах на высшую государственную должность уместно? Портал "Комментарии" решил разобраться в этом вопросе, выяснив мнение трех моделей искусственного интеллекта.

Фото: портал "Комментарии"

По версии чат-бота ChatGPT , если президентские выборы состоятся после завершения или прекращения активной фазы войны, Валерий Залужный вполне может стать одним из главных конкурентов Владимира Зеленского. Его сильные стороны – высокий уровень общественного доверия, репутация успешного военного руководителя и отсутствие привязки к политическим партиям. Если Залужный сформирует профессиональную команду и предложит убедительную программу послевоенного развития, то его шансы существенно возрастут.

Впрочем, высокий рейтинг еще не гарантирует победу. Президентская кампания нуждается в мощной политической структуре, ресурсах и опыте. Зеленский как действующий глава государства имеет преимущество в виде международных контактов, управленческого опыта и сложившейся политической команды. Важным фактором станет и время проведения выборов. Если они состоятся сразу после войны, избиратели могут больше оценивать военное лидерство и вопросы безопасности. Если кампания будет проходить позже, на первый план выйдут экономика, восстановление страны, социальная политика и реформы, что может существенно изменить электоральные настроения.

Чат-бот Gemini утверждает, что Валерий Залужный является самым опасным конкурентом для Владимира Зеленского благодаря колоссальному общественному доверию и статусу спасителя страны в критический момент. Уставшее от традиционного популизма общество видит в нем несистемного профессионала, вокруг которого в случае выборов готова быстро консолидироваться вся патриотическая оппозиция, бизнес-элиты и волонтерское сообщество.

Однако эксголовнокомандующему не хватает политического опыта, собственной команды и разветвленной партийной структуры для противодействия государственной машине. Действующий президент полностью контролирует админресурс и информационное поле, а нынешний статус посла в Лондоне ущемляет Залужного во внутренней политике. Его успех будет зависеть не от личного рейтинга, а от способности быстро превратить военный авторитет в профессиональную политическую силу.

В то же время чат-бот Copilot считает, что Валерий Залужный действительно может стать серьезным конкурентом Владимиру Зеленскому на выборах, ведь у него высокий уровень доверия среди общества как символ устойчивости и профессионализма армии. Его образ ассоциируется с победами на фронте и способностью организовать оборону страны в самые трудные моменты. Это создает мощный политический капитал, который может превратиться в электоральную поддержку. Аргументом "за" является также то, что Залужный воспринимается как человек действия, не связанный с традиционными политическими элитами, а значит, может стать альтернативой для тех, кто стремится к новым подходам во власти.

Впрочем, существуют и аргументы против. Во-первых, Залужный не имеет политического опыта, а управление государством отличается от командования армией. Во-вторых, Зеленский остается символом международной поддержки Украины, его авторитет на мировой арене чрезвычайно высок, и это может стать решающим фактором для избирателей, понимающих важность дипломатии. В-третьих, переход военного к политике всегда содержит риск: часть общества может опасаться чрезмерной милитаризации власти.

Таким образом, все три версии ИИ сходятся во мнении, что потенциальное соперничество Владимира Зеленского и Валерия Залужного может стать одним из самых острых в истории независимой Украины, однако к официальному решению Залужного по поводу участия в выборах и появлению четких послевоенных условий все прогнозы остаются лишь предположениями.

Портал "Комментарии" уже писал , что возможное назначение министра внутренних дел Игоря Клименко на должность главы Министерства обороны вызвало критику со стороны общественного деятеля, главы ОО "Мечта детей Украины" и бывшей советницы министра обороны Даны Яровой.