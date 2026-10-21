Стало известно о компромиссе Путина относительно войны в Украине: что особенно настораживает

В России могут обсуждать вариант завершения войны против Украины, предусматривающий отвод украинских войск из подконтрольной Киеву части Донбасса и создание там демилитаризованной зоны. Украина могла бы получить гарантии безопасности, подобные предусмотренным пятой статьей договора НАТО. В то же время, такой сценарий не предусматривает вступления Украины в Альянс. Об этом сообщает российское издание "Агентство" со ссылкой на источник, осведомленный о ходе переговоров.

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По информации издания, в Санкт-Петербурге состоялась встреча Владимира Путина со специальным представителем президента США Дональда Трампа Стивом Виткоффом. Как утверждает источник журналистов, американский представитель привез предложения, которые обсуждались накануне во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Осло.

Одним из возможных сценариев договоренностей называют отвод украинских сил из Донбасса, которая остается под контролем Киева. После этого территория могла бы стать демилитаризованной зоной по аналогии с корейской моделью.

В то же время Киев мог бы получить обязательства по безопасности, которые предусматривали бы помощь в случае нового нападения. При этом речь идет не о членстве Украины в НАТО и не об обещании принять его в Альянс в будущем.

"Это то, на что Путин, похоже, мог бы согласиться. Это фактически в его пользу", — цитирует издание свой источник.

По оценке собеседника агентства, такая схема может стать одним из возможных вариантов компромисса в переговорном процессе. Однако пока нет подтверждения, что стороны согласовали соответствующие условия или приблизились к заключению мирного соглашения.

Портал "Комментарии" уже писал , что мирное соглашение между Украиной и Россией может стать реальным только тогда, когда одна из сторон будет иметь существенное преимущество. Президент Сербии Александар Вучич считает, что в конце концов за стол переговоров должны сесть Владимир Зеленский и Владимир Путин. Однако, по его прогнозу, на тот момент у одного из лидеров будут сильные позиции.