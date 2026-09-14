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Стало известно, какая страна помогала России бить по западу Украины

Спикер ГПСУ Андрей Демченко заявил, что недавние удары РФ по Ровенской, Волынской и Львовской областям обеспечивались через ретрансляторы в Беларуси.

14 сентября 2026, 20:00
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Slava Kot

Белоруссия продолжает создавать условия для российских ударов по Украине. По словам спикера Государственной пограничной службы Андрея Демченко, недавние атаки российских дронов по Ровенской, Волынской и Львовской областях обеспечивались с территории Беларуси.

Стало известно, какая страна помогала России бить по западу Украины

Беларусь помогала России атаковать запад Украины

Андрей Демченко в эфире телемарафона заявил, что Россия использовала расположенные в Беларуси ретрансляторы для обеспечения работы запускавшихся по Украине воздушных средств.

"Видим, что Беларусь не прекращает поддерживать страну-террористку, потому что даже эти воздушные удары, которые касались Ровенской, касались Волынской и Львовской областей — все это обеспечивалось также фактически с территории Беларуси", — заявил представитель ГПСУ.

Речь идет не о непосредственном запуске российских дронов с белорусской территории, а об использовании инфраструктуры на территории Беларуси. Демченко отметил, что воздушные средства России получали сигнал через ретрансляторы, расположенные в соседнем государстве.

В то же время, украинские пограничники пока не фиксируют вблизи границы с Украиной на территории Беларуси наращивание ударных группировок. По словам Демченко, ситуация в этом направлении остается под контролем украинской стороны. Однако полностью белорусское направление не теряет актуальности с точки зрения безопасности. Спикер ГНСУ подчеркнул, что угроза с территории Беларуси продолжает сохраняться.

"Хотя мы и не фиксируем по-прежнему там наращивание каких-то ударных группировок рядом с нашей границей, в непосредственной близости на территории Беларуси, но в целом угроза из Беларуси – она и дальше идет", – подытожил Демченко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Лукашенко готовит армию Беларуси к войне.

Также "Комментарии" писали, что в Беларуси внезапно удивили заявлением об угрозе со стороны Украины.



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