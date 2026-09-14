Стало известно, какая страна помогала России бить по западу Украины

Белоруссия продолжает создавать условия для российских ударов по Украине. По словам спикера Государственной пограничной службы Андрея Демченко, недавние атаки российских дронов по Ровенской, Волынской и Львовской областях обеспечивались с территории Беларуси.

Беларусь помогала России атаковать запад Украины

Андрей Демченко в эфире телемарафона заявил, что Россия использовала расположенные в Беларуси ретрансляторы для обеспечения работы запускавшихся по Украине воздушных средств.

"Видим, что Беларусь не прекращает поддерживать страну-террористку, потому что даже эти воздушные удары, которые касались Ровенской, касались Волынской и Львовской областей — все это обеспечивалось также фактически с территории Беларуси", — заявил представитель ГПСУ.

Речь идет не о непосредственном запуске российских дронов с белорусской территории, а об использовании инфраструктуры на территории Беларуси. Демченко отметил, что воздушные средства России получали сигнал через ретрансляторы, расположенные в соседнем государстве.

В то же время, украинские пограничники пока не фиксируют вблизи границы с Украиной на территории Беларуси наращивание ударных группировок. По словам Демченко, ситуация в этом направлении остается под контролем украинской стороны. Однако полностью белорусское направление не теряет актуальности с точки зрения безопасности. Спикер ГНСУ подчеркнул, что угроза с территории Беларуси продолжает сохраняться.

"Хотя мы и не фиксируем по-прежнему там наращивание каких-то ударных группировок рядом с нашей границей, в непосредственной близости на территории Беларуси, но в целом угроза из Беларуси – она и дальше идет", – подытожил Демченко.

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