США вместе с Путиным водят Украину в новую ловушку: раскрыта правда о новом плане Трампа



















Возможные переговоры между США, Украиной и Россией могут превратиться в очередной инструмент затяжки со стороны Москвы. Такое мнение высказал политолог Петр Олещук, комментируя сообщения о потенциальных встречах и возможности договоренностей по прекращению огня.

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По его словам, Россия может демонстрировать готовность к переговорам, одновременно продолжая военное и информационное давление. Эксперт считает, что такая тактика позволяет Кремлю производить впечатление дипломатического процесса, не изменяя собственных стратегических целей.

"Россияне тянут время и этими всеми манипуляциями они просто банально тянут время, преследуя, очевидно, свои цели", — заявил Олещук.

Политолог также прокомментировал информацию о возможном ослаблении санкций против России в случае определенных договоренностей. Он отметил, что подобные сигналы могут создавать Москву дополнительную мотивацию продолжать переговорную игру.

Олещук обратил внимание и на риторику президента США Дональда Трампа. По его мнению, Вашингтон может быть заинтересован в демонстрации дипломатического прогресса, особенно в преддверии внутриполитических событий в США.

"Им нужен какой-то позитив. В этом плане перед выборами. И они это будут повторять, они будут участвовать в имитации по меньшей мере до выборов, в Конгресс", — сказал эксперт.

В то же время Олещук считает, что Москва использует разную риторику в зависимости от аудитории. Одни российские представители говорят о возможных бизнес-проектах и сотрудничестве, в то время как другие продолжают настаивать на жестких требованиях Кремля.

"Здесь никаких перспектив нет, даже и близко. Это все столь далеко от достижения каких-то договоренностей. А в эту игру будут играть", — заявил Олещук.

Портал "Комментарии" уже писал , что политолог Виктор Бобиренко подверг резкой критике отдельные подходы администрации президента США Дональда Трампа к России и Украине. По его мнению, идея ослабления санкций в обмен на освобождение политических заключенных может создать опасный прецедент, которым авторитарные режимы попытаются воспользоваться.