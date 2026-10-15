На фоне приближающейся сложной зимы и российских атак на украинскую энергетическую инфраструктуру поддержка США остается одним из главных вопросов для Киева. На Варшавском форуме безопасности американские военные руководители публично хвалили устойчивость украинской армии, однако за кулисами звучали более тревожные оценки перспектив Украины. Бывший командующий армией США в Европе Бен Годжес прямо заявил: "Мы вас бросили". Об этом говорится в материале BBC News Украина.

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Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Алексус Гринкевич высоко оценил способность украинцев противостоять российской агрессии. Он подчеркнул, что украинская армия демонстрирует боевой дух, изобретательность и стойкость даже при значительном превосходстве России в численности и ресурсах.

По словам генерала, украинцам удалось в значительной степени стабилизировать линию фронта. Он также подчеркнул, что Украина является не только получающим помощь государством, но и важным фактором европейской безопасности.

Однако бывший командующий армией США в Европе Бен Годжес в разговоре вне официальных мер выразил гораздо более мрачную оценку. На вопрос о будущем Украины он ответил: "Мы (американцы) вас (украинцев) бросили". В то же время генерал добавил, что у Украины есть Европа, которая может и должна помогать ей противостоять России.

Портал "Комментарии" уже писал , что премьер-министр Венгрии Петер Мадяр считает, что вступление Украины в Европейский Союз не состоится в ближайшее время, ведь этот процесс может потребовать длительных переговоров и выполнения многочисленных условий. Об этом он заявил журналистам перед началом заседания Европейского совета в Брюсселе.