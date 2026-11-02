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США решили разрешить Путину еще больше уничтожать Украину: какое решение Госдепа поражает

Контракт на 2,1 млрд долларов нуждается в одобрении Конгресса, а Украина ищет партнеров, готовых уступить ей очередь на получение ракет-перехватчиков

2 ноября 2026, 17:45
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Клименко Елена

Первые из 500 американских ракет-перехватчиков PAC-3 MSE для украинских систем Patriot могут поступить только в четвертом квартале 2030 года. Снабжение по согласованному в Вашингтоне пакету вооружений планируют завершить к четвертому кварталу 2033-го. Об этом сообщил анонимный представитель Государственного департамента США в комментарии "Европейской правде".

США решили разрешить Путину еще больше уничтожать Украину: какое решение Госдепа поражает

Фото: из открытых источников

По словам американского чиновника, именно такие сроки предусматривает предложенную продажу ракет PAC-3, о которой в Вашингтоне объявили 30 октября. В то же время, окончательно оформить соглашение можно будет только после завершения 30-дневного периода рассмотрения в Конгрессе США.

В Госдепе объяснили, что после этого стороны смогут подписать соответствующий документ — Письмо-предложение и принятие (LOA), формализующее договоренности о продаже вооружения.

Общая стоимость пакета оценивается в 2,1 млрд. долларов. Кроме 500 ракет PAC-3 MSE, он предусматривает поставку запасных частей, логистическую и программную поддержку. Главным подрядчиком определили американскую корпорацию Lockheed Martin.

Финансирование планируют обеспечить Канада, Германия и Норвегия через программу JUMPSTART, а также Украина за счет собственных ресурсов и кредита Евросоюза на 90 млрд евро. В Госдепартаменте особо подчеркнули, что американские бюджетные средства для этой закупки не будут использовать.

В то же время, Украина пытается получить перехватчики ранее определенных сроков. По информации "Европейской правды", продолжаются переговоры с партнерами по возможности передать Киеву места в очереди на закупку PAC-3 у Lockheed Martin.

Портал "Комментарии" уже писал , что президент США Дональд Трамп заявил, что при необходимости может помиловать американского миллиардера Илона Маска и его ближайших помощников.



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