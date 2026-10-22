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"США разоблачили связи окружения Зеленского с наркокартелями": что известно

Российская пропаганда пытается ухудшить отношение к Украине на мировой арене и таким образом снизить поддержку

22 октября 2026, 17:48
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Кречмаровская Наталия

Путинская пропаганда пытается повлиять на мировую поддержку Украины и уменьшить объемы помощи, оказываемой партнерами. Для этого распространяют разнообразные вбросы, фейки о президенте Украины Владимире Зеленском, его семье, окружении и т.д.

"США разоблачили связи окружения Зеленского с наркокартелями": что известно

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Одним из таких, как отмечают в Центре стратегических коммуникаций, является неправдивое сообщение, что якобы "США разоблачили связи окружения Зеленского с наркокартелями". Об этом заявили в Службе внешней разведки России. Отмечается, что якобы должностные лица получали деньги за обучение боевиков руководить дронами в составе ВСУ.

"На самом деле: СВР не предоставила документы американского расследования, подтверждения платежей или имен причастных чиновников. Обвинения основываются только на ссылке на неназванных "американских правоохранителей", — говорится в сообщении.

Аналитики Центра отметили, что такие вбросы – продолжение давнего нарратива о якобы сотрудничестве Украины с мексиканскими наркокартелями.

Ранее, говорится в сообщении, схожие обвинения распространял Такер Карлсон. Он заявлял о якобы продаже украинского оружия картелям. Эти вбросы уже опроверг Центр стратегических коммуникаций.

"Риск проникновения представителей картелей в войска для овладения дронов действительно описывали международные эксперты. Однако это не доказывает сотрудничество украинской власти с наркоторговцами или получение ею денег. Следовательно, очередной вброс должен дискредитировать Украину и подорвать доверие американцев к военной помощи нашему государству", — подытожили в Центре стратегических коммуникаций.

Напомним: портал "Комментарии" писал, выдержит ли Украина еще 10 лет войны.




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Источник: https://t.me/spravdi/59157
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