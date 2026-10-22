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Кречмаровская Наталия
Путинская пропаганда пытается повлиять на мировую поддержку Украины и уменьшить объемы помощи, оказываемой партнерами. Для этого распространяют разнообразные вбросы, фейки о президенте Украины Владимире Зеленском, его семье, окружении и т.д.
Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"
Одним из таких, как отмечают в Центре стратегических коммуникаций, является неправдивое сообщение, что якобы "США разоблачили связи окружения Зеленского с наркокартелями". Об этом заявили в Службе внешней разведки России. Отмечается, что якобы должностные лица получали деньги за обучение боевиков руководить дронами в составе ВСУ.
Аналитики Центра отметили, что такие вбросы – продолжение давнего нарратива о якобы сотрудничестве Украины с мексиканскими наркокартелями.
Ранее, говорится в сообщении, схожие обвинения распространял Такер Карлсон. Он заявлял о якобы продаже украинского оружия картелям. Эти вбросы уже опроверг Центр стратегических коммуникаций.
Напомним: портал "Комментарии" писал, выдержит ли Украина еще 10 лет войны.