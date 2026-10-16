США предложили Зеленскому сделку на 100 дней: что получит Киев за перемирие по НПЗ

Американские сенаторы-республиканцы Роджер Викер и Кевин Крамер предложили президенту Украины Владимиру Зеленскому временно прекратить удары по российским энергетическим объектам. Взамен США могут расширить зону покрытия спутниковой сети Starlink примерно на 300 километров вглубь российской территории. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

По данным издания, предложение прозвучало в минувшую пятницу во время визита сенаторов в Киев. Предполагается, что расширение доступа к спутниковой связи позволило бы украинским силам эффективнее обнаруживать и поражать российские ракетные пусковые установки, снижая возможности России наносить удары по Украине.

Журналисты утверждают, что Владимир Зеленский согласился рассмотреть предложенные условия и выразил готовность воздерживаться от атак на энергетические объекты России в течение 100 дней. Однако информация о достигнутых договоренностях требует официального подтверждения.

По данным WSJ, украинский президент также рассматривал возможность обмена временного прекращения ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам на дополнительные ракеты Patriot. При этом расширение возможностей для поражения российских военных объектов могло бы оказаться для Киева более выгодным вариантом.

В публикации подчеркивается, что потенциальная договоренность затрагивает сразу несколько чувствительных вопросов: ограничения украинских дальнобойных операций, возможности спутниковой связи и усиление противовоздушной обороны.

При этом пока неясно, готова ли американская сторона официально реализовать такое предложение и существуют ли согласованные условия сделки. Сам факт визита сенаторов также не означает, что решение уже принято администрацией США.

Если информация подтвердится, речь может идти о попытке Вашингтона связать ограничения ударов по российской энергетике с расширением военных возможностей Украины. Но ключевой вопрос остается открытым: получит ли Киев обещанные преимущества и на каких условиях?

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