США могут «бросить» Украину ради денег России: эксперт шокировал новым прогнозом войны



















Соединенные Штаты могут быть заинтересованы в возобновлении экономического сотрудничества с Россией даже несмотря на то, что война против Украины продолжается. В Киеве опасаются, что потенциальные договоренности между Вашингтоном и Москвой могут продвигаться под лозунгами мирного урегулирования, но не обеспечат прекращение российской агрессии. Об этом заявил Владимир Дубовик, директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского Национального университета имени Мечникова.

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По словам эксперта, американская администрация постепенно возвращается к идее налаживания отношений с Москвой, в частности, в сфере торговли и совместных экономических проектов. При этом убедительных доказательств того, что такое сотрудничество способно заставить Кремль остановить войну, нет.

"Американцы приходят к новому этапу, когда они уже не обращают внимание на продолжающуюся войну России против Украины и при этом потихоньку переходят к тому, что они хотели давно делать и мечтали об этом еще первые четыре года президентства Трампа, — к улучшению отношений и строительству фундамента для будущих стратегических отношений с Россией, в частности в сфере экономики и торгов.

Эксперт также обратил внимание на обсуждение возможного возобновления работы газопровода "Северный поток". В то же время, он сомневается, что возвращение к масштабному экономическому взаимодействию с Россией изменит подход Владимира Путина к Украине.

В качестве примера Дубовик привел политику "перезагрузки" отношений с Москвой, которую проводила администрация президента США Барака Обамы. Тогда Вашингтон также рассчитывал, что улучшение двусторонних отношений будет способствовать смягчению российской политики в отношении соседних государств. Однако, по мнению эксперта, этот подход не оправдал ожиданий.

"Не сработало тогда, не сработает и сейчас, потому что для Путина это просто средство привлечь американцев к какому-либо сотрудничеству, показать, что мы хорошие, что можно заработать денег. Главное — просто Украину не поддерживайте. На нас давить не надо, а тогда мы обо всем договоримся", — объяснил Дубовик.

Портал "Комментарии" уже писал , что украинская делегация отправилась в Соединенные Штаты, чтобы обсудить активизацию дипломатических усилий и возможные шаги к завершению войны с Россией.