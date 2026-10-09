США инициируют новые переговоры: какое перемирие может наступить в Украине

Достоверность достижения частичного перемирия на переговорах в США существует, но она зависит исключительно от уровня уступок США россиянам. Об этом рассказал руководитель аналитического центра "Деловая столица" Вадим Денисенко.

Переговоры. Фото: из открытых источников

Эксперт отметил, что Трампу нужна любая минимальная победа. Уступки Путина будут зависеть от двух вещей: насколько в Кремле готовы подыграть Трампу и от того, какие плюшки даст этот ответ Трамп.

"Ответ на эти вопросы достаточно прост: россиянам выгодно сохранить коммуникацию с Трампом и им не сложно обменять нескольких политзаключенных на снятие важных для них санкций. При этом они прекрасно понимают, что в случае провала этих переговоров каких-либо весомых санкций против них применить невозможно. Ввести санкции сейчас — поднять цены на бензин и дизель, что для Трампа недопустимо. Кроме того, дефицит нефти в мире и работа теневого флота делает самые новые санкции очень ограниченными", – отметил политолог.

По его словам, на столе есть два типа перемирия: морское и энергетическое. Снять полную блокаду с портов Путин не желает. В теории он может вернуться к каким-то квазивариантам с зерновым коридором, но в 2022 году этот коридор предполагал, что россияне проверяли идущие этим коридором грузы. Сейчас Украина де-факто заблокировала море и для российского экспорта.

Вадим Денисенко отмечает, что есть очень большие сомнения, что россияне готовы согласиться на то, чтобы Украина проверяла российские грузы. Хотя именно зерновой коридор – наиболее перспективная часть переговоров. И, в теории, найти какой-нибудь выход из этой коллизии можно.

Что касается энергетического перемирия, то, по мнению эксперта, оно выглядит гораздо менее перспективным. Путин считает, что имеющиеся средства поражения, которые есть в Украине, приводят к остановке НПЗ на 3-100 дней. Далее следует восстановление. Плюс удалось наладить импорт. В Кремле считают, что существующая инфраструктура позволяет сохранять относительно контролируемый дефицит топлива. Пока у Украины нет эффективной баллистики, которая может уничтожать российскую энергетику так, как россияне ее уничтожают у нас, вероятность энергетического перемирия достаточно низка.

"Главный вопрос этих переговоров: какие уступки, а именно снятие санкций, могут предложить США. И, что очень важно, готовы ли их поддержать европейцы, которых в последние недели активно пугают россияне своими гибридными атаками. Результативность переговоров зависит не от позиции Украины, а на 90% того, на какие уступки пойдут американцы", – отметил эксперт.

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