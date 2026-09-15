США готовят жесткий план: к чему будут вынуждать Украину и Россию для завершения войны

Вопрос Донбасса может стать главным испытанием для предстоящих трехсторонних переговоров Украины, России и США. Российский лидер Владимир Путин требует отвода украинских войск из части Донецкой области, тогда как Киев не готов добровольно покидать контролируемые территории. Портал "Комментарии" попросил искусственный интеллект оценить, какое решение стороны теоретически могут найти.

Мирные переговоры. Фото портал "Комментарии"

По мнению чат-бота ChatGPT, проблема заключается не только в самом Донбассе, а в том, что Украина и Россия по-разному понимают компромисс. Кремль хочет, чтобы украинские военные отошли из части Донбасса. Киев в свою очередь не заинтересован оставлять укрепленные позиции и фактически открывать российской армии путь для дальнейшего наступления.

Поэтому наиболее реалистичным вариантом бот называет не классический "обмен территориями", а заморозку нынешней линии фронта без юридического признания российской оккупации. Украина могла бы согласиться на прекращение огня и ограничения военной активности, но без одностороннего отвода войск.

Россия же получила бы паузу в войне и возможность постепенного ослабления части ограничений. Но в обмен на реальные гарантии прекращения боевых действий.

Главное противоречие, по оценке ChatGPT, просто: Москва хочет территорию до завершения войны, а Киев – гарантии безопасности к любым территориальным решениям.

Чат-бот Gemini считает, что стороны могут попытаться использовать гибридные формулы. Один из вариантов – демилитаризованная или буферная зона под международным контролем. Вместо одностороннего отвода ВСУ речь может идти о взаимном отводе тяжелого вооружения от линии фронта. За соблюдением договоренностей могла следить международная миссия.

Второй сценарий – фактическая заморозка фронта без юридического признания оккупации. Украина не покидает подконтрольные ей города, в частности, Славянск и Краматорск, а стороны прекращают боевые действия. При этом территории юридически остаются украинскими.

Еще один путь – пакетное соглашение. Киеву могут предложить усиленные гарантии безопасности или присутствие западных наблюдателей в обмен на некоторые компромиссы по другим вопросам.

В то же время, Gemini допускает, что при жесткой позиции Путина переговоры могут завершиться лишь частичной паузой в боевых действиях.

Чат-бот DeepSeek оценивает перспективы гораздо скептичнее. По его мнению, Донбасс остается тупиком, поскольку Москва фактически связывает дальнейшие уступки с отводом украинских войск.

Среди возможных вариантов бот называет демилитаризованную зону или даже свободную экономическую зону с особым управлением. Но для Киева принципиален вопрос: такие договоренности должны касаться не только подконтрольной Украине территории, но и районов, которые уже оккупировала Россия.

DeepSeek не ожидает большого прорыва. По его мнению, трехсторонняя встреча может завершиться очередным перемирием без окончательного решения территориального вопроса.

Все три чата сходятся в одном: односторонний отвод украинских войск выглядит наименее реалистичным сценарием, а компромисс, скорее всего, придется искать из-за заморозки фронта, демилитаризации и международного контроля. Разница лишь в оценках перспектив: ChatGPT видит возможность промежуточного соглашения, Gemini – несколько переговорных формул, а DeepSeek больше склоняется к новому перемирию без решения главной территориальной проблемы.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что ждет украинцев после войны.



