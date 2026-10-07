США готовят «мирный спектакль»: эксперт дал тревожный прогноз последствий для Украины



















Переговорный трек между Украиной и Россией может активизироваться в ближайшее время, однако это еще не означает начала полноценного завершения войны. Политолог Игорь Чаленко считает , что стороны потенциально могут договориться об отдельных краткосрочных ограничениях боевых действий, в частности в энергетической и морской сферах.

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По его оценке, более широкие параметры завершения войны остаются чрезвычайно сложными из-за принципиально разных позиций Украины и России. В то же время, определенное секторальное перемирие может быть предметом переговоров.

"Самые широкие параметры завершения войны, исходя из предложения Украины и Европы с одной стороны и Российской Федерации с другой, — это снова будет лебедь, рак и щука. Но секторальное перемирие, энергетическое и морское, краткосрочное, вполне возможно", — отметил Чаленко.

Политолог обращает внимание, что такой формат может быть выгоден разным сторонам по разным причинам. США могут рассматривать его как политический результат, Россия как возможность дать передышку отдельным секторам своей экономики, тогда как Украина могла бы использовать паузу для ремонта поврежденной инфраструктуры и накопления ресурсов.

"Россиянам это очевидно нужно, российскому бизнесу. Путину это не нужно. Нам это нужно с точки зрения определенной паузы – для продолжения ремонтных работ, для накопления антибаллистики. Но мы еще не знаем окончательных рамок такого энергетического перемирия", – пояснил эксперт.

В то же время, Чаленко предупреждает, что Москва может попытаться использовать переговорную активность в собственных интересах. По его словам, Россия не обязательно согласится на симметричную договоренность, а короткое перемирие может стать лишь временным этапом.

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