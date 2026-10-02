Срочная эвакуация людей и катастрофические прилеты: Россия нанесла рекордный удар по Ровенщине

Российские войска в ночь на 2 октября атаковали Ровенскую область беспилотниками. В результате вражеского удара было повреждено одно из гражданских предприятий. Из-за возникшего после атаки пожара спасателям пришлось эвакуировать жителей домов, расположенных неподалеку.

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О последствиях российской атаки сообщил начальник Ровенской ОВА Александр Коваль. По предварительной информации, непосредственно в результате удара на предприятии никто из людей не пострадал.

После возгорания на место оперативно прибыли экстренные службы. Стражи порядка и взрывотехники начали документировать последствия атаки и собирать доказательства российского удара. На территории поврежденного предприятия специалисты изъяли обломки беспилотника.

Полиция Ровенской области также сообщила о работе своих сотрудников вместе с представителями СБУ и другими службами. Правоохранители осматривают места попадания, фиксируют повреждения и устанавливают обстоятельства атаки. Движение вблизи одного из мест происшествия регулировали полицейские офицеры общины.

В то же время в полиции напомнили о предварительной атаке, которая произошла несколько дней назад в одном из сел Ровенского района. Тогда беспилотник типа "Герань-4" попал в территорию частного домовладения. В результате взрыва поврежден жилой дом и два автомобиля.

В доме проживает семья с шестью детками. 36-летняя женщина получила резаные осколочные ранения из-за обломков стекла. Ей оказали необходимую медицинскую помощь.

На месте также были обнаружены и изъяты обломки сбитого силами ПВО беспилотника типа "Герань-5".

Портал "Комментарии" уже писал , что Украина пока может использовать лишь примерно половину истребителей F-16, поскольку значительная часть авиапарка долгое время находится в Европе на ремонте и техническом обслуживании. Об этом президент Владимир Зеленский рассказал в интервью Financial Times.