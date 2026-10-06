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Сработает ли оружие времен мировых войн против украинских дронов: как Россия пытается закрыть НПЗ

Москва ищет новые способы защиты нефтеперерабатывающих заводов от дальнобойных БПЛА

6 октября 2026, 15:27
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Кравцев Сергей

Российские разработчики пытаются усилить защиту нефтеперерабатывающих предприятий от украинских беспилотников с помощью технологии, которая массово применялась еще в мировых войнах. Речь идет об аэростатных заграждениях – двух небольших шарах, между которыми натягивается сеть из тросов. Об этом пишет Defense Express.

Сработает ли оружие времен мировых войн против украинских дронов: как Россия пытается закрыть НПЗ

Удары по НПЗ России. Фото: из открытых источников

Предполагается, что такая конструкция должна физически перехватывать дроны на подлете к объекту. Однако у системы есть очевидная проблема: беспилотник может просто пройти выше заграждения. Чтобы решить ее, российские разработчики связали конструкцию с радиолокационными средствами. По данным радара система должна определять высоту цели и автоматически менять положение сетки.

Но эксперты сомневаются, сможет ли механизм достаточно быстро реагировать на маневрирующий БПЛА. Еще сложнее ситуация при атаке сразу нескольких аппаратов с разных высот: одна подвижная сетка физически не способна одновременно перекрыть все направления.

Вопросы вызывает и прочность самой конструкции. Во время испытаний, как отмечает Defense Express, использовался небольшой дрон, который значительно уступает по размерам и массе даже некоторым украинским дальнобойным аппаратам.

Отдельным ограничением остается погода. Сильный ветер способен серьезно осложнить эксплуатацию аэростатов или вообще сорвать конструкцию с позиции.

Подобные системы впервые появились еще во время Первой мировой войны, а широкое применение получили во Вторую мировую. В частности, Великобритания использовала аэростаты для защиты Лондона от немецких ракет V-1. Однако эффективность была ограниченной: по данным Defense Express, на их счет приходится около 5% перехваченных V-1.

Сейчас в России параллельно разрабатывается несколько подобных проектов, но, как отмечают аналитики, ни один пока не вышел за рамки стадии разработки. 

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