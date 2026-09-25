Способна ли Россия полностью "положить" интернет в Украине: раскрыт неожиданный нюанс замысла Путина

Россия перешла на новый этап атак на украинскую телекоммуникационную инфраструктуру. Речь идет об ударах по дата-центрам, узлам связи и другим объектам, от которых зависит стабильность цифровых сервисов. Поэтому украинцев могут ожидать локальные перебои с интернетом и мобильной связью, однако полностью парализовать сеть будет сложно. Об этом в эфире программы "Что дальше?" на Эспрессо заявил телеком-эксперт Анатолий Фроленков.

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По его словам, российские удары по телекоммуникационной инфраструктуре создают новые риски для украинцев, поскольку повреждение отдельных объектов может оказывать непосредственное влияние на работу цифровых сервисов.

Это можно считать определенным новым этапом, когда Россия начинает системно выносить дата-центры, узлы связи, просто физически их уничтожать. Справимся с этим. Это будет нелегко, потому что физически все рушится. Но я уверен, что мы это выдержим. Будут перебои, будет нелегко", – сказал Фроленков.

В то же время, эксперт не ожидает полного исчезновения интернета по всей Украине. Одной из причин он называет распределенность телекоммуникационной системы и множество операторов.

"Полностью погасить сети очень тяжело. Никогда не говорю никогда, конечно, есть разные форс-мажоры. Но чтобы полностью исчез интернет – скорее нет", – объяснил он.

По словам Фроленкова, в Украине работают более тысячи операторов фиксированной связи. Подобная структура, по его мнению, повышает устойчивость системы, поскольку повреждение одного узла или оператора не обязательно означает масштабный сбой для всей страны.

В то же время, украинцам стоит подготовиться к ситуациям, когда из-за повреждений инфраструктуры могут временно не работать банкоматы, отдельные сервисы или онлайн-платформы. Эксперт советует иметь наличные деньги, копии важных документов и хранить необходимую информацию не только в облаке.

Отдельно Фроленков рекомендует позаботиться о резервной связи – иметь SIM-карты разных операторов, а по возможности подключить двух провайдеров фиксированного интернета.

Портал "Комментарии" уже писал, что, несмотря на многочисленные заявления о возможных переговорах между Украиной, США и Россией, реальных признаков готовности Кремля к прекращению войны пока недостаточно.