Спасение после 11 месяцев обороны: как бойцы «Скалы» деблокировали побратимов из окружения

На одном из самых горячих участков фронта украинские силы продемонстрировали высокий уровень координации и военного мастерства, реализовав сверхсложный план по деблокированию побратимов. Операция требовала от штурмовых групп максимальной скорости и внезапности для врага, уже считавшего зажатых бойцов своей легкой добычей.

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Военные из 425-го отдельного штурмового полка "Скала" раскрыли детали ожесточенного боя при жизни товарищей по оружию.

"Бойцы 159-й бригады, часть из которых провела на оборонных позициях до 11 месяцев, оказались в полном окружении и обратились за неотложной помощью в наше подразделение, — рассказывают штурмовики о первых минутах получения критического сигнала с передовой. Описывая дальнейшее развитие событий и непосредственный контакт с противником, бойцы "Скалы" добавили: — Для немедленного спасения наши эвакуационные и штурмовые группы решительно прорвались через российские позиции и полностью расчистили безопасный путь для дальнейшего выхода людей".

Благодаря заранее просчитанной тактике и огневому прикрытию, украинским защитникам удалось выполнить задачу без потерь спасательной миссии, полностью перехватив инициативу у противника.

"В результате этой смелой операции мы успешно вывели 21 украинского военнослужащего и дополнительно эвакуировали из опасной зоны двух гражданских людей, — резюмировали в командовании полка "Скала", подводя итоги молниеносного налета. Рассказывая о потерях со стороны врага при зачистке рубежей, военные подытожили: — Кроме полного разгрома вражеского занавеса, наши воины взяли в плен девять российских военнослужащих".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что штурмовики полка "Скала" переходят под оперативное командование корпуса "Азов" в Донецкой области .



