В июне международные партнеры предоставили Украине 7,2 млрд евро военной помощи. Это самый большой месячный объем поддержки после прекращения американского финансирования и один из самых высоких показателей за весь период полномасштабной войны.

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По данным Кильского института мировой экономики, последний раз больше военной помощи Украина получала в апреле 2024 года — тогда ее объем составлял 9,04 млрд евро. Таким образом, июньский показатель стал третьим крупнейшим за месяц с начала российского вторжения.

Главным фактором резкого увеличения поддержки стало финансирование Европейского Союза. В мае и июне европейские институции направили 4,3 млрд евро военной помощи в рамках Кредита ЕС в поддержку Украины.

Руководитель проекта Ukraine Support Tracker Таро Нишикава назвал скорый запуск этой программы положительным сигналом для Киева. По его словам, механизм кредитования позволяет снабжать Украину дополнительными ресурсами для обороны.

Среди отдельных стран наибольшие взносы в июне внесли Германия, которая предоставила около 700 млн евро, Дания – 600 млн, а Нидерланды – примерно 500 млн евро.

В то же время, общая картина долгосрочной поддержки остается более сложной. До прекращения американского финансирования в феврале 2025 г. среднемесячный объем военной помощи Украине составил около 3,46 млрд евро. После этого он сократился до примерно 2,94 млрд. евро.

При этом зависимость от американских вооружений сохраняется. Европейские государства частично закупают необходимую технику у производителей из США или используют американские запасы. Особенно это касается систем Patriot, для которых у Европы пока нет достаточного количества альтернатив.

Портал "Комментарии" уже писал, что Украина не исключает контактов с белорусскими властями, если такие шаги помогут сохранить жизнь людей или будут способствовать прекращению боевых действий. В то же время, Киев продолжает разграничивать белорусский народ и режим Александра Лукашенко. Об этом в интервью "Радио Свобода" заявил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Украины Ярослав Черногор.