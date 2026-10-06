Сотни дронов над Москвой и паника у россиян: что удалось поразить во время ночной атаки

Московский регион в ночь на 6 октября подвергся масштабной атаке беспилотников. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, с 20:30 5 октября до 05:00 6 октября в направлении региона двигались около 650 БПЛА. Большую часть целей, по его словам, российские силы противовоздушной обороны уничтожили на дальних подступах.

Дрон. Фото: из открытых источников

Собянин также сообщил, что 105 беспилотников были уничтожены непосредственно на подлете к Москве. После отражения атаки в социальных сетях начали появляться видео с пролётами дронов, вспышками в небе и работой ПВО.

Одновременно появились сообщения о возгораниях в Подмосковье. Изначально некоторые пользователи утверждали, что пожар возник на территории Московского нефтеперерабатывающего завода. Однако Telegram-канал ASTRA, проанализировав опубликованные кадры, сообщил о другом месте возгорания.

По данным канала, один из пожаров произошел в селе Константиново Раменского городского округа. Источник возгорания, как утверждается, находится на территории линейной производственно-диспетчерской станции "Володарская". Местные жители сообщали о горящих резервуарах.

"Володарская" считается одним из крупнейших объектов нефтяной инфраструктуры Московского региона. Станция позволяет хранить и транспортировать по трубопроводам различные виды топлива, включая автобензин, авиационное и дизельное топливо. Ее годовой товарооборот оценивается примерно в 3 млн тонн нефтепродуктов.

При этом официальная информация о характере повреждений объекта и последствиях пожара на момент публикации оставалась ограниченной. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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