Соглашение Путина и Трампа против Украины раскрыто: что грозит Киеву

За попытками США договориться с Кремлем уже прослеживается опасная тенденция: Вашингтон ищет быстрый результат, лидер РФ Владимир Путин может получить экономические преимущества без реальных уступок. Какие угрозы несут Украине договоренности Трампа и Путина, оценили три модели искусственного интеллекта.

Трамп, Зеленский, Путин. Фото портал "Комментарии"

ChatGPT отмечает: доказательств тайного соглашения между Трампом и Путиным нет. Однако США пытаются влиять на Москву из-за экономических стимулов, в частности, договоренности о российском дизеле. В то же время, Украина опасается, что страна-агрессорка получит дополнительные доходы, не уступив в войне.

Еще один тревожный сигнал – давление на Киев с требованием прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам на фоне возможного ограничения американской помощи. Наибольший риск, по оценке чат-бота, – прекращение огня без надежных гарантий безопасности. Такая пауза может дать Кремлю время подготовиться к новому этапу войны.

Grok объясняет возможные мотивы сторон прагматическими интересами. Трампу нужно дешевле горючее и быстрое завершение войны, а Путину — ослабление санкций и закрепление захваченных территорий.

Чат-бот трактует дизельное соглашение как обмен выгодами: Россия получает экономическое облегчение, а американский президент – политические дивиденды. В то же время Киев сталкивается с давлением по прекращению ударов по НПЗ.

В ближайшее время Grok прогнозирует усиление давления на Украину, возможно замораживание фронта и частичное снятие санкций. Однако устойчивого мира это не гарантирует.

DeepSeek оценивает ситуацию гораздо жестче. По мнению чат-бота, возможный сценарий предполагает территориальные уступки, заморозку фронта и ограничение украинской армии. Он также увязывает интересы Кремля с экономическими договоренностями США и возможным давлением на украинское руководство.

Среди рисков DeepSeek называет ограничение доступа Украины к разведданным, политические маневры вокруг оппозиции и попытки добиться выборов во время войны. В ближайшее время, по его оценке, давление на Киев может возрасти, а главной целью Кремля станет ослабление Украины изнутри.

Все три чата пришли к выводу, что Украина рискует столкнуться с усилением внешнего давления, а возможное перемирие без действенных гарантий не обеспечит длительного мира. В то же время они подчеркивают различные аспекты: ChatGPT — опасность отсутствия гарантий безопасности, Grok — на взаимной выгоде Вашингтона и Москвы, DeepSeek — возможное политическое давление внутри Украины.

Важно: речь идет о возможных сценариях развития событий, а не о подтвержденном плане. В ближайшее время ключевым вопросом станет то, будут ли требовать уступок от Киева, не обеспечив реальные гарантии безопасности и ответственности России за нарушение договоренностей.

Напомним: портал "Комментарии" писал, в какой опасной ловушке оказалась Украина.



