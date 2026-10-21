Смертоносный удар по Донетчине: из-под завалов извлекли погибшего сотрудника ГСЧС и еще 6 гражданских

Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
В Славянске завершились пятидневные аварийно-спасательные работы на месте разрушительного российского обстрела. Спасателям ГСЧС удалось полностью разобрать завалы двух пятиэтажных жилых домов, которые были уничтожены вражеским ударом. К величайшему сожалению, жертвами этой атаки стали семь человек, среди которых оказался и работник ГСЧС, а еще 12 мирных жителей получили ранения разной степени тяжести.
Последствия обстрела Славянска. Фото: ГСЧС
Российская атака превратила две жилые пятиэтажки в кучу строительного мусора. В течение всего времени проведения поисковых мероприятий чрезвычайники работали в экстремальных и сверхопасных условиях.
Специалистам приходилось буквально по кирпичу вручную и с помощью спецтехники пробивать путь к заблокированным подвалам и квартирам.
Самые страшные опасения подтверждались по мере продвижения поглубже в руины. Завалы разбирали параллельно на обеих локациях.
Среди этих жертв оказался и их коллега – сотрудник Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, чья жизнь оборвалась прямо во время исполнения служебного долга. Из другого здания спасатели извлекли еще 3 человек, которые не смогли спастись от российского обстрела.
По официальным данным, спасатели разобрали более 200 тонн строительных конструкций. В настоящее время все работы официально объявлены завершенными.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что вчера произошел обстрел Краматорска, в результате чего погибли трое коммунальщиков.