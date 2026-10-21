Смертоносный удар по Донетчине: из-под завалов извлекли погибшего сотрудника ГСЧС и еще 6 гражданских

В Славянске завершились пятидневные аварийно-спасательные работы на месте разрушительного российского обстрела. Спасателям ГСЧС удалось полностью разобрать завалы двух пятиэтажных жилых домов, которые были уничтожены вражеским ударом. К величайшему сожалению, жертвами этой атаки стали семь человек, среди которых оказался и работник ГСЧС, а еще 12 мирных жителей получили ранения разной степени тяжести.

Последствия обстрела Славянска. Фото: ГСЧС

Российская атака превратила две жилые пятиэтажки в кучу строительного мусора. В течение всего времени проведения поисковых мероприятий чрезвычайники работали в экстремальных и сверхопасных условиях.

"Спасатели под постоянной угрозой повторных авиаударов и атак дронов разбирали завалы", — подчеркнули в ведомстве, комментируя гуманитарную миссию. Ситуация усугублялась не только из-за враждебной активности в небе, но и потому, что "работы осложнялись значительными разрушениями и большим количеством строительных конструкций".

Специалистам приходилось буквально по кирпичу вручную и с помощью спецтехники пробивать путь к заблокированным подвалам и квартирам.

Самые страшные опасения подтверждались по мере продвижения поглубже в руины. Завалы разбирали параллельно на обеих локациях.

"При аварийно-спасательных работах из-под разрушенных конструкций одного из домов чрезвычайники изъяли тела 4 погибших", — отчитываются в службе спасения.

Среди этих жертв оказался и их коллега – сотрудник Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, чья жизнь оборвалась прямо во время исполнения служебного долга. Из другого здания спасатели извлекли еще 3 человек, которые не смогли спастись от российского обстрела.

По официальным данным, спасатели разобрали более 200 тонн строительных конструкций. В настоящее время все работы официально объявлены завершенными.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что вчера произошел обстрел Краматорска, в результате чего погибли трое коммунальщиков.