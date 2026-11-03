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Смертельный удар РФ по Киевщине: дрон убил 14-летнего ребенка, детали трагедии шокируют

Российский дрон попал в дом в селе Хотов в Киевской области: погиб 14-летний ребенок, один из родителей пострадал. Здание выгорело дотла

3 ноября 2026, 16:10
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Клименко Елена

Во вторник, 3 ноября, российская армия атаковала село Хотов Обуховского района Киевской области, в результате чего вражеский беспилотник попал в частный жилой дом, вызвал масштабный пожар и унес жизни 14-летнего ребенка, который находился внутри дома. О трагических последствиях российского удара сообщил начальник Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко.

Смертельный удар РФ по Киевщине: дрон убил 14-летнего ребенка, детали трагедии шокируют

Фото: из открытых источников

По его информации, дрон попал непосредственно в жилую постройку. После попадания дом охватило пламя, и наконец он полностью выгорел. К сожалению, спасти ребенка не удалось.

Кроме того, предварительно известно еще о одном пострадавшем — ранение получил один из родителей погибшего ребенка. Информация о состоянии и характере травм уточняется.  

На месте попадания продолжают работать подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Спасатели прилагают усилия, чтобы ликвидировать пожар и справиться с последствиями атаки.

Тимур Ткаченко подчеркнул, что работа пожарных не может компенсировать потерю человеческой жизни, и выразил соболезнования семье погибшего ребенка.  

"Пока огнеборцы делают все возможное для тушения пожара. Однако утраченной жизни даже самые профессиональные действия наших спасателей не вернут… Искренние соболезнования родным", — отметил глава Киевской ОВА.

Напомним, в ночь на 3 ноября российские войска также нанесли удар по Ровенской области. В результате атаки там была повреждена подстанция "Укрэнерго" и автозаправочная станция.

Портал "Комментарии" уже писал , что скандал вокруг временного пункта размещения военнослужащих в Петропавловской Борщаговке обнажил более глубокие проблемы украинской мобилизации. Даже после вмешательства военного руководства и правоохранителей ситуация оставила серьезные вопросы относительно условий пребывания мобилизованных, прозрачности процедур и доверия общества к армейской системе.



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