Слухи о Беларуси не просто так: эксперт предупредил об опасной угрозе нового плана РФ

Российские подразделения переходят к подготовительным действиям в рамках формирования летней наступательной кампании. Основной акцент враг и дальше делает на Донецком направлении, демонстрируя постепенное наращивание давления и попытки расширения зоны контроля. В то же время, в информационном пространстве активно разгоняются дискуссии о якобы угрозе наступления с территории Беларуси, что, по мнению военных экспертов, частично выполняет роль отвлекающего маневра и влияет на распределение внимания и ресурсов.

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный аналитик Роман Свитан отмечает , что главные действия противника сейчас концентрируются именно на Донбассе, где идет постепенное продвижение в ряд населенных пунктов. Одним из ключевых направлений давления становится район Константиновки, куда российские силы пытаются приблизиться с нескольких сторон.

По его оценке, полное установление контроля над Донецкой областью остается долгосрочной стратегической задачей российского командования. В настоящее время фиксируются попытки захода противника по южному и юго-западному направлениям в сторону Константиновки, включая присутствие в отдельных городских районах и на прилегающих территориях.

Отдельно отмечается, что по городу активно применяются авиационные средства поражения, в частности, управляемые авиабомбы, которые используются для давления на украинскую оборону и создания условий для вытеснения подразделений Сил обороны Украины. При дальнейшем продвижении врага возможным следующим рубежом может стать направление на Дружковку с южного фланга.

