На фронте наблюдается активное использование врагом бронетехники, что связано с изменением погодных условий — начались плотные туманы, значительно усложняющие применение дронов-камикадзе FPV. Видимость ограничена, и это вынуждает противника адаптировать свою тактику. Несмотря на предположение о завершении летней наступательной кампании армии РФ, она продолжается, заявил военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

По его словам, идет вторая волна этой кампании, во время которой противник активно привлекает новые резервы, военную технику и боеприпасы на передовую.

Украинский эксперт отмечает, что количество атак со стороны РФ возросло — если раньше фиксировалось 100–150 боевых действий в сутки, то теперь около 200. Это свидетельствует о достижении пика летне-осенней активности российских сил. Враг пытается использовать погодные условия себе на пользу: туманы и осадки усложняют работу украинских БПЛА, поэтому наступательные действия приобретают интенсивность.

Рассвет отмечает, что ближайшие недели станут критическими — РФ попытается использовать относительную сухость почвы для масштабных атак до наступления настоящей осенней непогоды. Особенно сложная ситуация сейчас наблюдается вблизи Константиновки, где российские войска давят на украинский гарнизон. Также обострения фиксируются на Северском направлении, в районах Васильевки, Запорожского направления, Гуляйполя и Покровска.

Как уже писали "Комментарии", российские власти, несмотря на то, что не признают дефицит топлива, готовы вливать миллиарды в нефтепереработку для поддержки бензинового и дизельного рынка. Диктатор Владимир Путин облегчил условия государственной помощи для НПЗ страны, реагируя на удары украинских дронов.