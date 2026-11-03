После гуманитарной миссии в оккупированных Олешках не обнародовали точное количество эвакуированных в Украину и Россию людей. Омбудсмен Дмитрий Лубинец объяснил, что неразглашение статистики было частью договоренностей с российской стороной. Портал "Комментарии" спросил у искусственного интеллекта, почему цифры решили скрыть и какие риски могло бы вызвать их обнародование.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

ChatGPT считает, что неразглашение статистики требуется не только для выполнения договоренностей, но и для сохранения возможности проводить подобные гуманитарные операции в других населенных пунктах. Публичное сравнение количества людей, выехавших в Украину и на подконтрольную России территорию, могло бы превратить гражданское спасение в пропагандистское соревнование.

По мнению чат-бота, Кремль мог бы манипулировать цифрами и представлять их как доказательство добровольного политического выбора людей. В то же время, по мнению модели ИИ, общество вправе знать результаты миссии. Поэтому государство, считает ChatGPT, должно объяснить их после завершения чувствительных этапов, не раскрывая информацию, которая может нанести ущерб будущим эвакуациям.

Gemini называет три причины неразглашения данных. Первая – сохранение возможности организовывать новые гуманитарные коридоры. Публичные споры вокруг цифр могут подорвать остатки доверия между сторонами и усложнить договоренности о спасении других гражданских.

Вторая причина – защита эвакуированных и их родственников. По оценке чат-бота, открытые списки и конкретные данные могут создать риск давления или преследований со стороны оккупационных властей. Третья – предотвращение пропагандистских манипуляций. Gemini отмечает: люди могли выбирать маршрут через Россию или Беларусь ради спасения и логистики, а не по политическим соображениям. Поэтому приоритетом должно быть сохранение жизней, а не публичная отчетность.

Grok также связывает сокрытие цифр с договоренностью с российской стороной. По его оценке, это позволяет не превращать эвакуацию в соревнования, кто вывез больше людей, и сохранить возможность повторения таких операций.

Чат-бот отдельно упомянул неофициальные данные, которые появлялись в публичном пространстве: Мелания Трамп говорила почти о 800 местах в автобусах, премьер Корецкий называл цифру 527, а российские военкоры писали о 17 автобусах в Украине и четырех — в Россию. В то же время Grok подчеркивает, что эти сведения не являются официальной статистикой.

По мнению модели ИИ, разглашение точных цифр могло бы спровоцировать пропагандистские манипуляции. Поэтому молчание она трактует как прагматичный способ сосредоточиться на спасении людей.

Все три модели ИИ считают, что обнародование статистики могло бы нанести ущерб гуманитарным операциям и стать поводом для пропаганды. В то же время они расставили разные акценты: ChatGPT – на манипуляциях Кремля и праве общества знать результаты, Gemini – на безопасности эвакуированных и будущих коридоров, Grok – на прагматичности договоренности и неофициальных цифрах.

Совместный тезис — во время таких миссий спасение людей важнее публичного соревнования статистикой.

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