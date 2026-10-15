Война России против Украины может оставаться в состоянии затяжного противостояния, по меньшей мере, до 2029 года. Причина не только в ситуации на фронте или позиции международных партнеров, но и в страхе Владимира Путина перед последствиями возможного признания поражения. Об этом говорится в аналитическом материале издания 19FortyFive, автором которого является доктор Роберт Э. Келли.

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По оценке автора, нынешние условия могли бы позволить Кремлю договариваться о прекращении боевых действий, сохранив контроль над частью оккупированных территорий и предъявляя требования к будущему членству Украины в НАТО. Однако Москва продолжает настаивать на более широком урегулировании, которое фактически предполагало бы капитуляцию Киева. Украина на такие условия не согласится, в то время как возможности российской армии для значительного продвижения на фронте остаются ограниченными.

Ключевую причину нежелания Кремля останавливать боевые действия аналитик видит во внутриполитических рисках для российского руководства. Исторический опыт России, в том числе последствия поражения в войне с Японией 1904–1905 годов и события Первой мировой войны, показывает, что военные неудачи могут угрожать стабильности власти.

По мнению автора материала, завершение войны без полного покорения Украины поставило перед российским обществом неудобный вопрос: ради чего страна понесла такие человеческие и экономические потери? Поэтому Путин может считать продолжение противостояния менее опасным для собственного положения, чем заключение соглашения, которое будут воспринимать как неудачу.

Портал "Комментарии" уже писал, что Соединенные Штаты настоятельно рекомендовали Украине прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы, предупредив о возможных проблемах с доступом к разведывательной информации. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Financial Times.