Сколько еще будет продолжаться война в Украине: военный ошарашил жестким прогнозом

Когда завершится война в Украине – вопрос, который интересует каждого украинца. Однако военные отмечают, что это пока неблизкая перспектива.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Военный ВСУ, политолог Кирилл Сазонов объяснил, что войны заканчиваются чаще двумя вариантами.

Первый вариант. Одна из сторон побеждает другую и диктует условия как победитель, то есть достигает своих целей.

Второй вариант, напротив, зеркальный. Другая побеждающая сторона громит противника, достигает своих целей и диктует свои условия.

По его словам, есть еще третий, не частый вариант, однако, по его мнению, именно так завершится война в Украине.

Третий вариант, когда ни одна из сторон своей глобальной цели не достигла, но сил продолжать войну уже нет ни у кого. Ни сил, ни ресурсов, ни возможностей, продолжение войны обходится слишком дорого, чем уступки, мир и любые мечты чего-нибудь достичь, отметил он.

"Или уточнение такой тоже третий вариант 3/1. Это когда у инициатора больше нет сил. Одна сторона согласна на мир, а у того, кто хочет продолжать войну, на это нет ни сил, ни возможностей. В принципе, мне кажется, я описал в 3/1 максимально точно ту ситуацию, в которой мы сейчас", — подчеркнул эксперт.

По его словам, Россия не достигла желаемого – оккупации большей части Украины вместе с Киевом, Харьковом, Одессой, югом. Возможно, отметил Сазонов, хотели захватить всю Украину, а затем отдать Закарпатье Венгрии.

"Программа минимум была взять Левобережье. Программа еще минимальнее — четыре области: Донецкая, Луганская, Херсонская, Запорожская плюс Крым. И заставить нас юридически это признать. Сейчас самая маленькая программа: захватить весь Донбасс. Россия ни одной из этих целей не достигла и не достигнет", — убежден Сазонов.

При этом, по его словам, Украине проще с целями – вернуть границы 1991 года, но пока это нереально, это перспектива – после длительной работы. Сейчас задача Украины – выстоять, сохранить территорию, Украину, людей, государство.

"Вот поэтому Украина готова к мирному договору и остановке боевых действий по ЛБЗ. Россия по-прежнему планирует еще хоть кусочек захватить, хотя бы Донбасс и что-то выторговать по земле, по территориям и по уступкам. Вывод: война будет продолжаться, пока кто-то из нас не потеряет возможность воевать. Экономическую, военную, психологическую”, — отметил военный.

По оценке Сазонова Украина выстоит, а в РФ к осени или осенью экономика посыплется. И, подытожил военный, тогда война закончится.

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