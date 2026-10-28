Сколько еще будет продолжаться война в Украине: военный ошарашил жестким прогнозом

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Кречмаровская Наталия
Когда завершится война в Украине – вопрос, который интересует каждого украинца. Однако военные отмечают, что это пока неблизкая перспектива.
Война в Украине. Фото портал "Комментарии"
Военный ВСУ, политолог Кирилл Сазонов объяснил, что войны заканчиваются чаще двумя вариантами.
Первый вариант. Одна из сторон побеждает другую и диктует условия как победитель, то есть достигает своих целей.
Второй вариант, напротив, зеркальный. Другая побеждающая сторона громит противника, достигает своих целей и диктует свои условия.
По его словам, есть еще третий, не частый вариант, однако, по его мнению, именно так завершится война в Украине.
Третий вариант, когда ни одна из сторон своей глобальной цели не достигла, но сил продолжать войну уже нет ни у кого. Ни сил, ни ресурсов, ни возможностей, продолжение войны обходится слишком дорого, чем уступки, мир и любые мечты чего-нибудь достичь, отметил он.
По его словам, Россия не достигла желаемого – оккупации большей части Украины вместе с Киевом, Харьковом, Одессой, югом. Возможно, отметил Сазонов, хотели захватить всю Украину, а затем отдать Закарпатье Венгрии.
При этом, по его словам, Украине проще с целями – вернуть границы 1991 года, но пока это нереально, это перспектива – после длительной работы. Сейчас задача Украины – выстоять, сохранить территорию, Украину, людей, государство.
По оценке Сазонова Украина выстоит, а в РФ к осени или осенью экономика посыплется. И, подытожил военный, тогда война закончится.
Напомним: портал "Комментарии" писал, почему в команде Трампа резко изменили риторику по Украине.