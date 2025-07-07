Сколько еще будет продолжаться война : назван единственный возможный способ ее окончания

Активная фаза войны в Украине вряд ли завершится раньше середины 2026 года, считает политолог Владимир Фесенко. По его мнению, единственным реалистичным вариантом остановить боевые действия остается заключение перемирия.

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"На сегодняшний день других путей до завершения конфликта не видно. Согласно аналитике международных структур, включая МВФ и западные разведывательные службы, война продлится по меньшей мере еще полтора года", — отметил эксперт.

Комментируя международную обстановку, Фесенко подчеркнул: недавний разговор экс-президента США Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным свидетельствует о нежелании Москвы идти на прекращение огня.

Он подчеркнул, что заставить Кремль сесть за стол переговоров можно только при условии усиления оборонных возможностей Украины. Особенно важно, по словам политолога, укрепить систему противовоздушной обороны и эффективно сдерживать враждебные наступательные действия.

"Ключевая битва — на поле боя. Если Путин поймет, что не способен одержать победу, тогда можно будет говорить о реальных переговорах", — подчеркнул Фесенко.

Также он обратил внимание на нестабильность поставок военной помощи из США. Политические колебания в Вашингтоне уже вызвали беспокойство среди некоторых европейских стран, которые теперь более сдержанно относятся к закупке американского вооружения.

"Надежность США как партнера уменьшилась. Европейцы опасаются, что в случае политического кризиса или экономического конфликта Штаты могут прекратить поставки даже после подписания контрактов", — отметил он.

Несмотря на эти трудности, Фесенко уверен, что Киев и дальше будет получать поддержку со стороны США — хоть и, скорее всего, на коммерческих условиях. При этом политолог подчеркнул, что для Украины критически важно усилить ПВО, ведь страна ежедневно сталкивается с масштабными воздушными ударами со стороны РФ.

"Комментарии" уже писали, что утром 7 июля в Харькове были зафиксированы взрывы, вызванные атаками ударных беспилотников. Как сообщили мэр города Игорь Терехов и руководитель областной военной администрации Олег Синегубов в своих Telegram-каналах, удары пришлись, вероятно, по Холодногорскому району.