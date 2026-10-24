Ситуация в Олешках очень сложная: Зеленский сделал настораживающее заявление

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о надежде на успешное завершение договоренностей, которые должны обеспечить гуманитарный доступ в оккупированные российскими войсками Олешки Херсонской области. Однако реализация плана остается под угрозой: российские силы заминировали дороги, что существенно осложняет проведение операции. Об этом глава государства сообщил в своем обращении.

Олешки. Фото: из открытых источников

По его словам, стороны договорились о разблокировании доступа в город, и в ближайшее время ожидается практическая реализация достигнутых договоренностей.

"Есть также договоренность по Олешкам. Скоро должна состояться реализация, чтобы был разблокирован доступ в Олешки. На оккупированной, временно оккупированной части нашей Херсонщины россияне заминировали дороги, и из-за этого ситуация сложная, крайне сложная", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Украинская сторона рассчитывает организовать гуманитарную операцию, которая позволит доставить жителям необходимые продукты питания и медикаменты. Еще одна важная задача – обеспечить безопасный выезд людей из района боевых действий, где доступ к помощи ограничен.

Президент отметил, что вопрос обсуждался на протяжении определенного времени и на разных уровнях. Киев намерен выполнить свою часть обязательств и рассчитывает, что участие Соединенных Штатов поможет воплотить договоренности в жизнь.

"Украина выполнит свою часть обязательств. Рассчитываем, что американское посредничество сработает", — заявил Владимир Зеленский.

Вечером в пятницу Генеральные штабы Украины и России сообщили о введении с ночи 27 октября режима прекращения огня в определенном районе для проведения гуманитарной операции в оккупированных Олешках.

При этом сам факт договоренности еще не означает, что доступ в город будет восстановлен без препятствий. Заминированные маршруты остаются серьезной угрозой, а успешное проведение операции будет зависеть от возможности обеспечить безопасное передвижение гуманитарных миссий и гражданских жителей.

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