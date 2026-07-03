Российская пропагандистка Маргарита Симоньян, последовательно поддерживающая полномасштабную агрессию РФ против Украины, заявила, что из-за своей деятельности якобы неоднократно становилась мишенью для покушений. Об этом она рассказала в интервью китайскому изданию Guancha, сообщают российские СМИ.

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По словам Симоньян, она регулярно получает угрозы, а за последнее время, как она утверждает, были предприняты три попытки покушения на ее жизнь. Одним из таких случаев пропагандистка назвала атаку беспилотника, который по ее версии был направлен на дом, где в тот момент находились члены ее семьи.

"Мне не просто поступали угрозы, угрозы поступают ежеминутно. На меня было три покушения. Один из них — беспилотник на этот дом, где в тот момент находились пятеро детей и две пожилые женщины", — заявила Симоньян.

Она также утверждает, что люди, которых российские правоохранительные органы подозревают в подготовке других покушений, находятся под следствием. При этом Симоньян напрямую связала угрозу собственной безопасности со своей профессиональной деятельностью и поддержкой российских властей во время войны против Украины.

Пропагандистка отметила, что принимает такие риски как часть своей работы. Она напомнила, что в свое время работала военной корреспонденткой, поэтому, по ее словам, хорошо осознает опасность профессии.

"Все равно, поскольку я начинала военным корреспондентом, для меня это привычно. На войне, как на войне, вы знаете. Мне привычно, что это твоя профессия, и она связана с повышенным риском для жизни", — сказала она.

Независимого подтверждения заявлений Симоньян об обстоятельствах вероятных покушений пока нет.

Портал "Комментарии" уже писал , что в процессе переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз появились признаки частичного прогресса после длительного блокирования со стороны Венгрии. Как сообщает RMF24, Будапешт согласился поддержать начало процедуры открытия одного из переговорных кластеров, что может стать первым шагом в дальнейшем продвижении евроинтеграционного процесса.