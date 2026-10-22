Силы обороны Украины провели уникальную и беспрецедентную военную операцию под названием "Велес" на Купянском отрезке фронта. Украинские защитники сумели тайно преодолеть более 15 км подземными сетями инженерных коммуникаций, зайдя в глубокий тыл российских оккупационных войск.

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Группировка под руководством 2-го корпуса Национальной гвардии Украины "Хартия" разработала комплексный план. Они мастерски синхронизировали подземный маневр с классическими наступательными действиями на земле и массированными налетами ударных беспилотников. Этот прорыв полностью сорвал планы захватчиков обойти оборонительные рубежи и прорваться в тыл Купянска.

Руководство корпуса отмечает, что идея сделки возникла после тщательного наблюдения за действиями захватчиков.

"Мы долгое время фиксировали, как противник пытается работать в подземных тоннелях, и подробно изучали его методы, — рассказывает о стратегическом плане командир корпуса "Хартия" бригадный генерал Игорь Оболенский. — Россияне рассчитывали воспользоваться сетью газовых путепроводов, чтобы незаметно проникнуть за линию обороны наших подразделений. Тогда мы решили опередить их и сами спустились под землю. Нам удалось просчитать каждый шаг врага и в совершенстве овладеть специфической тактикой ведения боевых действий в подземных условиях".

К масштабному отражению угрозы и реализации плана "Велес" присоединилась мощная коалиция подразделений. Кроме гвардейцев из бригады "Хартия", в подземной операции принимали участие бойцы штурмового полка "Р.У.Г", операторы полка беспилотных систем "Лава", возведена бригада БПЛА "Ахиллес", а также спецназначители ГУР МО, включая добровольцев из РДК.

Совместные усилия принесли колоссальный результат: во время подземных и наземных столкновений были ликвидированы и ранены более 100 российских военнослужащих, а еще более 30 оккупантов пополнили обменный фонд, сдавшись в плен.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Раде жестко раскритиковали коллег, призывающих воевать еще 10 лет.