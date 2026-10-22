Силы обороны зашли в тыл оккупантов через газопроводы и спасли город от окружения

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Недилько Ксения
Силы обороны Украины провели уникальную и беспрецедентную военную операцию под названием "Велес" на Купянском отрезке фронта. Украинские защитники сумели тайно преодолеть более 15 км подземными сетями инженерных коммуникаций, зайдя в глубокий тыл российских оккупационных войск.
Скриншот из видео
Группировка под руководством 2-го корпуса Национальной гвардии Украины "Хартия" разработала комплексный план. Они мастерски синхронизировали подземный маневр с классическими наступательными действиями на земле и массированными налетами ударных беспилотников. Этот прорыв полностью сорвал планы захватчиков обойти оборонительные рубежи и прорваться в тыл Купянска.
Руководство корпуса отмечает, что идея сделки возникла после тщательного наблюдения за действиями захватчиков.
К масштабному отражению угрозы и реализации плана "Велес" присоединилась мощная коалиция подразделений. Кроме гвардейцев из бригады "Хартия", в подземной операции принимали участие бойцы штурмового полка "Р.У.Г", операторы полка беспилотных систем "Лава", возведена бригада БПЛА "Ахиллес", а также спецназначители ГУР МО, включая добровольцев из РДК.
Совместные усилия принесли колоссальный результат: во время подземных и наземных столкновений были ликвидированы и ранены более 100 российских военнослужащих, а еще более 30 оккупантов пополнили обменный фонд, сдавшись в плен.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Раде жестко раскритиковали коллег, призывающих воевать еще 10 лет.