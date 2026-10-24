Российские оккупационные войска на ключевых участках фронта окончательно лишились наступательного потенциала и были вынуждены перейти к судорожным попыткам удержать захваченные рубежи. Силы обороны Украины кардинально изменили расклад сил в своей зоне ответственности, заставив противника думать исключительно о собственном выживании.

ВСУ. Фото: из открытых источников

Об изменении обстановки на передовой официально сообщил заместитель командира одного из украинских подразделений. По его словам, планомерные и жесткие действия украинских воинов сорвали все планы врага по продвижению вперед. Захватчики больше не способны вести активные штурмовые действия и сейчас сосредоточили все ресурсы на попытках стабилизировать линию фронта.

Украинские защитники нанесли оккупантам не только ощутимый урон в технике и живой силе, но и тяжелейший морально-психологический удар. Слом боевого духа россиян уже невозможно скрыть – он наглядно проявляется в панических настроениях и масштабных истериках, охвативших российское информационное пространство и так называемых "Z-блогеров".

Эксперты отмечают, что переход оккупантов от наступательной тактики к попыткам удержания позиций свидетельствует о глубоком кризисе в управлении и истощении резервов противника. В то же время Силы обороны продолжают методично навязывать свою инициативу, разрушая логистику и командные пункты врага, что окончательно лишает российских военных уверенности в собственной способности удерживать фронт.

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