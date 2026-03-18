Сицинически войну в Украине: раскрыт шокирующий замысел Китая

Военный эксперт, полковник запаса Вооруженных Сил Украины и летчик-инструктор истребительной авиации Роман Свитан высказал собственную позицию по поводу влияния смещения России из Ирана и Венесуэлы на состояние кремлевского режима. По его мнению, распространенное мнение о том, что это ослабляет РФ, ошибочно.

"На самом деле России стало легче. Эти страны и их режимы были для Москвы определенным бременем, обременяли ее. Иран и Венесуэла заставляли РФ тратить ресурсы и вмешиваться в региональные процессы на Ближнем Востоке. Сейчас же, когда эти механизмы исчезли, Кремль получает экономическую выгоду, ведь больше не приходится". комментарии изданию "Главред".

Эксперт также отметил, что для России сегодня выгоднее находиться в роли зависимой от Китая страны, так называемой "присоски". По его словам, Пекин воспринимает Москву как затратный ресурс: это дает Китаю возможность дешевле покупать российские энергоносители и продавать собственную продукцию на российском рынке.

"В то же время для Китая РФ остается определенным обременением, но экономически это выгодно. В общем, Москва сегодня лишается трех проблемных направлений: Венесуэлы, Ирана и, возможно, в будущем — Кубы. Это позволяет Путину разменять сложные внешнеполитические вопросы на получение прибыли из-за агрессии против Украины", – подчеркнул Свитан.

Как уже писали "Комментарии", президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Мадриде заявил, что Украина не может иметь никакого положительного отношения к режиму Ирана. По его словам, именно Тегеран помогал России убивать украинцев, уча использовать ударные дроны "Шахед". Зеленский подчеркнул, что с начала полномасштабного вторжения РФ Украина пыталась наладить контакты с иранскими властями, чтобы добиться прекращения поставок вооружения в Россию, однако эти попытки не дали результата.