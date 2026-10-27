Сибига заявил о встрече Зеленского и Путина: какие вопросы должны обсудить

Для обсуждения чувствительных вопросов мирного урегулирования необходима встреча президента Украины Владимира Зеленского с главой Кремля Владимиром Путиным. Переговоров на уровне делегаций может быть недостаточно для принятия решений по ключевым аспектам завершения войны. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Сибига сделал заявление о встрече Зеленского и Путина

Андрей Сибига во время пресс-конференции в Хельсинки, где также принимали участие главы МИД Финляндии Элина Валтонен и Норвегии Эспен Барт Эйде, ответил на вопрос об ожиданиях от предстоящей трехсторонней встречи переговорных команд Украины, США и России.

По словам министра, переговоры могут предоставить процессу новой динамики, а участники, вероятно, сосредоточатся на вопросах безопасности. Как отметил глава МИД, делегации уже неоднократно встречались, но часто возвращались к обсуждению тех же тем.

"По моему мнению, уровня этой группы, со всем уважением к ее участникам, недостаточно, чтобы обсуждать самые чувствительные вопросы. Именно поэтому все же нужна также встреча на уровне Зеленского и Путина", — подчеркнул Сибига.

Министр отметил, что у Украины есть конкретные предложения по мирному урегулированию. В частности, Киев выступает за частичное прекращение огня. Среди других приоритетов Сибига назвал ситуацию в Черном море и защиту украинской энергосистемы, которая продолжает подвергаться российским атакам накануне зимы.

Глава МИД также напомнил, что ранее в рамках переговорного процесса уже создали три отдельных группы. Нынешние усилия, по его словам, предполагают возобновление переговоров в этом формате.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Туск назвал дату мирных переговоров Украины, США и России в Абу-Даби.