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Сибига заявил о встрече Зеленского и Путина: какие вопросы должны обсудить

Андрей Сибига заявил, что для обсуждения чувствительных вопросов мирного урегулирования нужна встреча Владимира Зеленского с Владимиром Путиным.

27 октября 2026, 20:30
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Slava Kot

Для обсуждения чувствительных вопросов мирного урегулирования необходима встреча президента Украины Владимира Зеленского с главой Кремля Владимиром Путиным. Переговоров на уровне делегаций может быть недостаточно для принятия решений по ключевым аспектам завершения войны. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Сибига заявил о встрече Зеленского и Путина: какие вопросы должны обсудить

Сибига сделал заявление о встрече Зеленского и Путина

Андрей Сибига во время пресс-конференции в Хельсинки, где также принимали участие главы МИД Финляндии Элина Валтонен и Норвегии Эспен Барт Эйде, ответил на вопрос об ожиданиях от предстоящей трехсторонней встречи переговорных команд Украины, США и России.

По словам министра, переговоры могут предоставить процессу новой динамики, а участники, вероятно, сосредоточатся на вопросах безопасности. Как отметил глава МИД, делегации уже неоднократно встречались, но часто возвращались к обсуждению тех же тем.

"По моему мнению, уровня этой группы, со всем уважением к ее участникам, недостаточно, чтобы обсуждать самые чувствительные вопросы. Именно поэтому все же нужна также встреча на уровне Зеленского и Путина", — подчеркнул Сибига.

Министр отметил, что у Украины есть конкретные предложения по мирному урегулированию. В частности, Киев выступает за частичное прекращение огня. Среди других приоритетов Сибига назвал ситуацию в Черном море и защиту украинской энергосистемы, которая продолжает подвергаться российским атакам накануне зимы.

Глава МИД также напомнил, что ранее в рамках переговорного процесса уже создали три отдельных группы. Нынешние усилия, по его словам, предполагают возобновление переговоров в этом формате.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Туск назвал дату мирных переговоров Украины, США и России в Абу-Даби.



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