Воздействие Пекина на Москву остается одним из потенциально ключевых факторов, который может сказаться на дальнейшем развитии российско-украинской войны. Россия в значительной степени зависит от экономических связей с Китаем, в частности, от экспорта энергоносителей и доступа к ряду товаров и компонентов, используемых российской экономикой и оборонной промышленностью. Издание "Комментарии" поинтересовалось у искусственного интеллекта, при каких условиях Пекин превратит свое экономическое и политическое влияние в реальное давление на Кремль ради прекращения войны.

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Чат-бот Grok утверждает, что публичная позиция Пекина по поводу войны пока остается осторожной: Китай продолжает говорить о необходимости диалога, снижения напряжения, недопущения дальнейшей эскалации и создания предпосылок для переговоров. В то же время КНР не признает захваченные Россией украинские территории, но и не демонстрирует столь же однозначную поддержку территориальной целостности Украины, как в вопросах, касающихся других государств. То есть дипломатическая риторика Пекина не означает готовности открыто выступить против Москвы.

На практике Китай продолжает углублять взаимодействие с Россией. Пекин остается важным рынком для российских энергоносителей, а экономические и технологические связи позволяют Кремлю частично компенсировать давление западных санкций. В то же время Си Цзиньпин вряд ли будет использовать свое влияние на Путина без учета собственных стратегических интересов.

Чат-бот ChatGPT убежден, что Китай станет значительно активнее влиять на Россию только тогда, когда затяжная война станет для Пекина серьезным бременем. Пока Москва остается важным партнером КНР в противостоянии с Западом, Си Цзиньпин вряд ли пойдет на открытое давление, которое можно будет рассматривать как поддержку позиций Украины или США. Кроме того, Пекин заинтересован сохранять роль одного из главных потенциальных посредников в будущем мирном процессе и не терять рычаги влияния на обе стороны.

Однако позиция Китая может измениться, если продолжение войны станет создавать ощутимые риски для его экономики, внешней торговли или отношений с Европой и Соединенными Штатами. В таком случае Си может попытаться убедить Путина согласиться хотя бы на прекращение огня, но, скорее всего, через закрытые дипломатические каналы, а не публичный ультиматум.

Чат-бот Copilot считает, что Пекин, прежде всего, руководствуется собственными экономическими и геополитическими интересами. Для Китая выгодно сохранять Россию ослабленным, но зависимым от китайской поддержки государством, которое обеспечивает доступ к ресурсам и одновременно остается противовесом Западу. Однако чрезмерная затяжка войны также создает для КНР риски: она негативно влияет на международную торговлю, усиливает санкционное давление на китайский бизнес и может способствовать более тесной координации США и Европы. Поэтому Пекин заинтересован не столько в победе России, сколько в контролируемом развитии ситуации, не создающего дополнительных проблем для самого Китая.

В то же время, Китай имеет достаточно экономических рычагов, чтобы существенно повлиять на российскую оборонную промышленность, однако вряд ли заинтересован в полном ослаблении или хаотическом распаде РФ. Такой сценарий мог создать нестабильность у китайских границ и изменить геополитический баланс в регионе. Именно поэтому Си Цзиньпин, вероятнее всего, будет делать ставку на постепенное дипломатическое урегулирование и прекращение боевых действий, а не резкое давление на Кремль

В общем, все три модели ИИ убеждены, что Китай действительно имеет инструменты влияния на Россию, которых нет у многих других государств. Однако вряд ли Си Цзиньпин будет стремиться открыто давить на Путина ради Украины. Скорее всего, Пекин будет поддерживать те решения, которые отвечают его экономическим и стратегическим интересам. Если Китай приходит к выводу, что война стала угрозой этим интересам, его роль в продвижении переговоров может существенно возрасти. В это время позиция Си способна превратиться в один из ключевых факторов будущего мирного процесса.

Портал "Комментарии" уже писал , что перспектив для дипломатического урегулирования войны России против Украины пока нет, однако Соединенные Штаты готовы присоединиться к возможному переговорному процессу.