Си и Трамп согласуют наихудший вариант капитуляции Украины: какой страшный сценарий уже реализуется

Война в Украине давно перестала быть двусторонним противостоянием Киева и Москвы. Сегодня ее результат напрямую связан с глобальной конкуренцией между крупными центрами силы. Кремль стремится закрепить свои территориальные достижения, Вашингтон ищет способы снизить издержки и риски длительного конфликта, а Пекин пытается укрепить свое влияние как одного из главных арбитров нового мирового порядка. Существует ли риск, что Путин, Трамп и Си Цзиньпин в разных формах будут продвигать один и тот же сценарий давления на Киев? Издание "Комментарии" узнало мнение трех моделей искусственного интеллекта по этому вопросу.

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Чат-бот ChatGPT считает, ультиматум со стороны Кремля мог бы предусматривать требование Украины официально согласиться с потерей оккупированных территорий и окончательно отказаться от членства в НАТО. Именно эти вопросы Россия последовательно называет ключевыми для любого потенциального урегулирования войны. Для Киева принятие таких условий означало бы не только территориальные уступки, но и кардинальное изменение всей системы национальной безопасности, которая выстраивалась после 2014 года. Фактически речь могла бы идти о создании новой реальности, в которой Украина вынуждена была бы пересмотреть собственные стратегические ориентиры и видение будущего.

В то же время давление со стороны Дональда Трампа и Си Цзиньпина могло бы иметь другие формы, но вести к похожему результату. Трамп теоретически способен задать вопрос ребром: либо Киев соглашается на компромиссы ради прекращения войны, либо рискует потерять значительную часть американской поддержки. Китай, который традиционно делает ставку на стабильность и предсказуемость, мог бы настаивать на немедленном прекращении боевых действий и замораживании конфликта без окончательного решения территориального вопроса.

Чат-бот Grok утверждает, что общий ультиматум Москвы, Вашингтона и Пекина Украине маловероятен в форме официально согласованного требования, однако отдельные элементы такого давления теоретически могут совпасть. Самый реалистичный сценарий предполагал три ключевых условия. Первая – территориальная: фактическое закрепление российского контроля над Крымом и значительной частью Донбасса. Для Путина это могло бы стать демонстрацией победы, для Трампа – способом быстрее завершить войну, а для Си – возможностью снизить риск дальнейшей эскалации. Второе условие – военно-политическое: отказ Украины от вступления в НАТО, провозглашение нейтралитета и ограничение численности или вооружения ВСУ. Такие требования отвечали бы интересам Кремля, хотя позиции США и Китая не обязательно будут совпадать с российскими.

Третьим элементом могли бы стать гарантии безопасности, которые фактически заменили часть западной военной поддержки, не обеспечивая Украине надежной защиты от нового нападения. Сочетание этих условий создавало бы сильное давление на Киев: отказ мог обострить отношения с Вашингтоном, ослабить дипломатические позиции и повысить риск новой российской эскалации.

Чат-бот Copilot уверен, что возможный ультиматум Украины со стороны трех мировых лидеров мог бы предусматривать несколько принципиальных требований. В первую очередь речь идет о замораживании боевых действий вдоль нынешней линии фронта без официального признания российской аннексии, но с фактическим сохранением оккупированных территорий под контролем РФ. Другим условием может стать отказ Украины от вступления в НАТО и укрепление нейтрального или внеблокового статуса. Для Кремля это означало бы ослабление перспектив военно-политической интеграции Украины с Западом, тогда как Пекин мог бы поддерживать подход, направленный на ограничение расширения военных союзов.

Еще одним рычагом давления может стать финансово-экономический фактор. Дональд Трамп теоретически способен угрожать сокращением или прекращением американской военной и финансовой помощи, а Си Цзиньпин использовать дипломатическое влияние Китая на страны Глобального Юга. При таком развитии событий Киев оказался бы перед сложным выбором: продолжать борьбу в условиях ослабления внешней поддержки или рассматривать компромиссы, затрагивающие территориальную целостность и суверенитет государства.

Таким образом, все три модели ИИ уверены, что наиболее опасным для Украины может стать не отдельный ультиматум от Путина, Трампа или Си, а совпадение их интересов вокруг одной идеи: прекращение войны путем уступок со стороны Киева. В то же время, даже при таком сценарии окончательное решение будет оставаться за украинским обществом и властью. Поэтому будущее Украины будет зависеть не только от позиции мировых лидеров, но и от способности государства сохранять внутреннюю устойчивость и поддержку международных партнеров.

Портал "Комментарии" уже писал , что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российско-украинская война фактически началась с оккупации Крыма в 2014 году.