Си Цзиньпин не будет давить на Путина просто так: раскрыта опасность замысла Пекина в отношении Украины

Китай не имеет очевидного интереса к поражению России в войне против Украины, поскольку нынешняя ситуация дает Пекину ряд стратегических преимуществ. Об этом заявил дипломат Олег Шамшур, комментируя возможное влияние Си Цзиньпина на Владимира Путина.

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По словам дипломата, Китай действительно имеет рычаги влияния на Кремль, однако Пекин будет использовать их только тогда, когда это будет отвечать собственным интересам. Россия остается для КНР важным поставщиком энергоресурсов и сырья, а также источником военно-технических возможностей.

"Мы имеем дело с тысячелетней цивилизацией, умеющей играть в долгую. Сегодня интерес Си Цзиньпина состоит в том, чтобы не допустить поражения России в войне против Украины", – отметил Шамшур.

Как пояснил дипломат, сотрудничество Пекина и Москвы не ограничивается экономической сферой. Китай может быть заинтересован и в доступе к российским военным наработкам и технологиям. Это делает для него сохранение определенного уровня взаимодействия с Кремлем дополнительно важным.

Китай заинтересован в военном сотрудничестве с Россией. Речь идет не только о том, что Пекин поставляет Москве определенную продукцию, но и возможность получать российские технологии", — пояснил дипломат.

Еще одним фактором Шамшур называет глобальное противостояние Китая и США. По его мнению, продолжительная война заставляет Вашингтон и европейские государства концентрировать значительные ресурсы на европейской безопасности, что потенциально создает для Пекина больше пространства для действий в Индо-Тихоокеанском регионе.

"Пекину выгодно, чтобы Соединенные Штаты и Европа были максимально вовлечены в эту войну. Это дает Китаю больше свободы для действий в своем Индо-Тихоокеанском регионе", — подчеркнул Шамшур.

Портал "Комментарии" уже писал, что политолог, соучредитель Национальной платформы устойчивости и сплоченности Олег Саакян заявил, что Россия использует переговорный процесс не столько для поиска завершения войны, сколько для выигрыша времени. По его мнению, Москва пытается дождаться изменений в международной ситуации, которые могли бы создать для Кремля более выгодные условия.