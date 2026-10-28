Штурм Доброполья: оккупанты прорываются в центр города и пытаются захватить стратегическую шахту

На Донецком направлении фронта продолжаются ожесточенные и кровопролитные бои. Российские захватчики сосредоточили значительные силы для штурма Доброполья, пытаясь прорвать украинскую оборону с нескольких сторон и улучшить свое тактическое положение.

Иллюстративное фото

Ситуация непосредственно вокруг города и в его окрестностях стремительно обостряется.

"Согласно моим данным, противник занял южный фланг Доброполья и пытается продвигаться в сторону центральной части города малыми группами", — сообщил в своем отчете военнослужащий с позывным "Мучной".

Параллельно с пехотными атаками враг нацелился на важный промышленный объект, поскольку пытается установить контроль над шахтой "Добропольская", что позволило бы ему объединить усилия на этом отрезке и усилить давление в направлении микрорайона Солнечный.

Для достижения своих целей оккупанты не жалеют боеприпасов и привлекают большое количество техники, непрерывно обстреливая позиции Сил обороны Украины. По словам бойца, интенсивность боевых действий на соседних участках тоже не утихает.

"Также, судя по кадрам поражения, противник продолжает активно применять артиллерию и дроны для атак по нашим позициям. Бои за Ганновку также продолжаются – ситуация на этом участке остается напряженной", – констатирует военный.

Особую опасность для гарнизона города представляют скрытые маневры врага на других подступах, угрожающих стабильности всей линии снабжения. Пока защитникам приходится сдерживать попытки прорыва на новых векторах.

"Отдельно фиксировались попытки инфильтрации вражеских групп в направлении Святогорки", — отмечает "Мучной".

Он акцентировал, что этот отрезок фронта является ключевым для дальнейшей битвы, поскольку успех противника там будет иметь тяжелые последствия. По мнению военного, "этот момент требует особого внимания, ведь дальнейшее продвижение противника с этой стороны может создать дополнительные проблемы для обороны города". Дополнительным негативным фактором в случае худшего сценария может стать осеннее бездорожье:

"Если рускам удастся перерезать пути подхода к городу с этого направления, а неблагоприятные погодные условия дополнительно усложнят передвижение и маневрирование, ситуация может существенно ухудшиться".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Днепропетровской области приняли решение существенно ограничить проведение плановых работ по гуманитарному разминированию территорий. Нововведения относятся исключительно к прифронтовым районам, где очистку земель от взрывоопасных предметов еще не успели начать.