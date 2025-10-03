logo

Война с Россией Школы на дистанции, вода — по часам: в одном из городов Украины РФ повлекла за собой хаос
Школы на дистанции, вода — по часам: в одном из городов Украины РФ повлекла за собой хаос

Городские больницы и другие объекты критической инфраструктуры снабжаются электроэнергией от генераторов.

3 октября 2025, 08:45
Автор:
Клименко Елена

Город Нежин, что на Черниговщине, оказался в сложных условиях из-за очередных обстрелов со стороны РФ. В результате повреждения энергетической инфраструктуры здесь были введены жесткие ограничения — графики отключений электроэнергии и подачи воды.

Школы на дистанции, вода — по часам: в одном из городов Украины РФ повлекла за собой хаос

Фото: из открытых источников

О текущей ситуации сообщил городской голова Александр Кодола. По его словам, энергетическая система остается в очень напряженном состоянии. В настоящее время действует временный режим подачи электроэнергии: свет подается на три часа, после чего на шесть часов выключается. При этом в городском совете предупредили, что возможны дополнительные аварийные отключения без предупреждения.

Критически важные объекты, включая медицинские учреждения и водоканал, обеспечивают работу благодаря генераторам.

Подача воды в городе также регламентируется: ее жители смогут получать только дважды в сутки с 6:00 до 8:00 утра и с 18:00 до 21:00 вечера. Мэр призвал горожан заблаговременно произвести запасы воды, ведь восстановление полноценного водоснабжения возможно только после стабилизации электросети.

С понедельника, 6 октября, все школы и образовательные учреждения города переходят на дистанционное обучение в связи с энергетической нестабильностью.

Также в городе развернули восемь "пунктов несокрушимости", где жители смогут зарядить гаджеты, согреться и получить базовую помощь.

Напомним, 1 октября в результате российских ударов по критической инфраструктуре Черниговской области было обесточено более 300 тысяч потребителей. Часть областного центра осталась без горячей воды, отмечались масштабные перебои с электричеством.

Как уже писали "Комментарии", в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) готовят создание демократического представительства Российской Федерации, что, по словам политолога Евгения Магды, является куда более угрожающим явлением для Европы, чем атаки российских дронов.



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
