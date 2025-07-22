Шахидный террор в Украине: военный насторожил нелестными перспективами

Командир 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес", депутат Киевсовета и советник оборонного комитета Верховной Рады Юрий Федоренко в своем Facebook сообщил, что в ночь на 21 июля Россия совершила атаку на Украину более 450 воздушными средствами. При этом 427 дронов не достигли цели — это свидетельствует о высоком уровне работы украинской противовоздушной обороны.

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По словам Федоренко, защиту осуществляли авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотники и мобильные огневые группы. В частности, было сбито или подавлено около 200 ударных дронов типа Shahed. Хотя для жителей Киева, Ивано-Франковска и Харькова эта ночь была сложной и страшной, она стала испытанием для тысяч российских военных.

Украинские беспилотники нанесли удар по военным объектам в Москве, Ростовской области и других регионах России. В ответ российская авиация ограничила работу всех четырех московских аэропортов – Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковского. Поэтому пассажирские поезда прибывали со значительными задержками.

"Наши Силы обороны достойно отвечают на вызовы, однако полностью закрыть небо Украины от всех угроз пока не удается. В ближайшей перспективе враг будет применять тактику "шахидного террора" против гражданского населения, стремясь посеять панику. Судя по реакции в соцсетях после массированных атак, иногда ему это удается. Ситуацию усиливают новости и видео Shahed-136, которые производят в специальной экономической зоне в Алабуге на территории Татарстана, в более чем 1200 км от границы с Украиной", — подчеркнул Федоренко.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в ночь на 21 июля Россия совершила очередную масштабную и комбинированную воздушную атаку на Украину. Удар включал не только дроны-камикадзе, но и ракеты разных типов, а главными мишенями стали Киев и Ивано-Франковская область.