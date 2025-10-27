logo

Война с Россией "Шахеды" станут страшными убийцами украинцев: озвучено тревожное заявление
"Шахеды" станут страшными убийцами украинцев: озвучено тревожное заявление

В Сумской области россияне во время атак крепят к крыльям "Шахедов" по два контейнера с противотанковыми минами.

27 октября 2025, 15:40
В Сумской области российские оккупанты начали устанавливать на беспилотные летательные аппараты "Шахед" контейнеры с противотанковыми минами. Об этом в своих соцсетях сообщил эксперт по РЭР и РЭБ Сергей "Флэш" Бескрестнов.

"Шахеды" станут страшными убийцами украинцев: озвучено тревожное заявление

"В атаках на Сумскую область россияне вешают на 'Шахед' под крылья по два контейнера с противотанковыми минами", – подчеркнул он.

По его словам, только сегодня зафиксировано несколько подобных случаев. Флэш также предупредил об опасности.

"Если кто-то найдет такие мины, их нельзя трогать, подъезжать машинами или приближаться – они самоликвидируются спустя некоторое время", — указал военный.

Кроме того, российские военные активно модернизируют свои БПЛА, устанавливая на них системы автозахвата цели и наведения с помощью машинного зрения. Эта технология позволяет эффективно поражать цели на значительном расстоянии даже при потере радиосвязи на земле. Таким образом, оккупанты пытаются увеличить точность и дальность ударов дронов формата "Молния".

Аналитики Defense Express отмечают, что использование машинного зрения на дронах стало актуальным еще в начале 2024 года, когда российские военные начали оснащать FPV-дроны этой технологией. Она позволяет повысить вероятность попадания в движущуюся цель и обходиться без вмешательства систем РЭБ, которые используются как техникой, так и пехотой на передовой.

Украинские военные также начали внедрять подобные технологии, позволяющие повышать эффективность ударов и противодействовать российским беспилотникам. По словам экспертов, развитие таких систем критически важно для сохранения преимущества в воздушном пространстве и защиты гражданских и военных объектов от атак оккупантов.

