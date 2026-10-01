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"Сделайте так, чтобы бить прекратила Россия": Трампа поставили на место после наглого требования к Украине

Дипломат считает, что Киеву следует объяснять Вашингтону причинно-следственную связь между российскими ударами и украинскими ответами

1 октября 2026, 12:20
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Клименко Елена








Украине необходимо продолжать дипломатическую работу с США, даже если у Вашингтона есть претензии к украинским ударам по российским нефтеперерабатывающим предприятиям. В то же время, Киев должен четко объяснять американской администрации, почему не может односторонне прекратить атаки, если Россия продолжает бить по украинской инфраструктуре. Такую позицию высказал дипломат Владимир Огрызко.

"Сделайте так, чтобы бить прекратила Россия": Трампа поставили на место после наглого требования к Украине

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

По его словам, Киеву не стоит вступать в открытую конфронтацию с Вашингтоном, но в то же время Украина должна отстаивать собственные интересы.

"Американский фактор влияния есть. Но когда американец главный защищает российские активы, то это выглядит немного странно. Нам нужно строить политику так, чтобы не обострять конфликтную ситуацию с американцами, а наоборот привлекать их на свою сторону, чтобы они делали то, что нужно нам, а не россиянам. Дипломатическую работу нужно проводить с Трампом, с республиканцами, с демократами", — отметил Огрызко.

Дипломат обратил внимание, что российская сторона не демонстрирует готовность прекращать боевые действия, в то же время от Украины могут ожидать ограничения отдельных военных действий.  

"Нам нужно сейчас в отношениях с Трампом просто деликатно говорить: да, мы соглашаемся. Но видите ли, вчера была очередная атака, вчера снова уничтожили то и то. Мы не можем не отвечать. Говорите Путину, чтобы он прекращал боевые действия и хотя бы начал разговор об этом так называемом энергетическом или морском или любом другом перемирии, чего он так же делать не хочет", — заявил дипломат.

Огрызко считает, что Украине следует использовать именно эту логику в переговорах с Вашингтоном: если Россия продолжает атаки, требования к Киеву по поводу односторонних ограничений должны сопровождаться аналогичным давлением на Москву.  

"Если Россия продолжает, тогда какие претензии к нам? Тогда претензии к Путину, не желающему прекращать войну. Логика должна быть абсолютно простой и понятной. Если вы хотите от нас, чтобы мы что-то прекратили, сделайте так, чтобы прекратила Россия", — подчеркнул Огрызко.

Портал "Комментарии" уже писал, что октябрь может стать важным периодом в войне России против Украины, если Киев сможет нарастить дальнобойные удары по российской инфраструктуре.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=UICVi-hjefw
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