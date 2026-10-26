Сделал из украинцев дегенератов: эксперт шокировал заявлением о роковой ошибке Зеленского



















Президент Владимир Зеленский в недавнем интервью для телеканала 1 1 сосредоточился на международной политике и переговорах с Россией, однако обошел ряд острых внутренних вопросов, заявил политтехнолог, соучредитель Агентства по моделированию ситуаций Алексей Голобуцкий.

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По его словам, в текстовой версии разговора он искал ответы на вопросы по поводу Миндича, Ермака, мобилизации и других внутриполитических тем, но не нашел их.

"То есть на внутренние вопросы он вообще не отвечает. Его интересует только внешний, ну кроме личных там моментов", — отметил Голобуцкий, комментируя интервью главы государства.

Политтехнолог также сравнил, как Зеленский общается с украинской и западной аудиториями. По его мнению, в разговорах с западными журналистами президент выглядит более солидно, поскольку понимает, что там его позицию нужно аргументировать.

В то же время, отношение главы государства к украинцам Голобуцкий охарактеризовал значительно жестче.

"А с украинской публикой он разговаривает как с детьми, с дегенератами, грубо говоря, и это продолжается, это явление", — заявил он.

Отдельно Голобуцкий обратил внимание на переговорную позицию Украины. По его словам, Зеленский подтвердил, что Киев не соглашается на нейтральный статус, ограничение украинской армии или передачу территорий России. Украинская сторона, как следует из озвученной президентом позиции, готова обсуждать энергетическое перемирие и прекращение огня в Черном море.

Портал "Комментарии" уже писал , что Россия может использовать мирные переговоры для политической поддержки Дональда Трампа, не намереваясь прекращать войну против Украины. Такое мнение в эфире 24 канала высказал доктор философии, политический эксперт Андрей Городницкий.